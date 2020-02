Economie | Coven, un "escape game" pour prévenir les risques en entreprise

17/02/2020 | La commission permanente de la région Nouvelle-Aquitaine, a décidé cette année, d'accorder 664 590 euros à des entreprises régionales pour l'aide à l'amorçage.

En avril 2019, Coven naît de la rencontre entre Julie Cutillas et Claire Malanot avec pour ambition de faire évoluer le regard des chefs d’entreprises et des employés sur la prévention des risques en entreprise. Pour parvenir à gommer la négativité qui entoure cette prévention, les deux entrepreneures ont créé deux camions aménagés en « escape game » autour du thème des risques en entreprise.La région Nouvelle-Aquitaine a attribué pour 664 590 euros d’aide à l’amorçage en 2019, qui doivent servir à accélérer le développement des PME et TPE. Parmi celles-ci, Coven.

Construit autour de l’idée que la prévention des risques était une contrainte à la fois pour le chef d’entreprise qui considère ce temps de prévention comme du temps en moins et par l’employé qui considère ce temps comme une contrainte réglementaire qui l’empêche de travailler comme il en a l’habitude, l’idée de rendre ce moment ludique a germé pour Julie Cutillas et Claire Manalot. A l’heure de l’explosion du nombre d’escape games en France (2190 salles en 2019 sur tout le territoire), Julie Cutillas et Claire Malanot se sont positionnées sur ce secteur à la mode: « on s’était dit que l’escape game c’était une solution à la mode, que tout le monde en parle, peu importe les secteurs d’activité et les milieux et donc que ça allait parler à tout le monde », explique Julie Cutillas.

Aujourd’hui l’entreprise girondine peut se targuer d’avoir travaillé avec plus de 30 entreprises pour informer un peu plus de 1800 employés. Avec deux antennes à Bordeaux et à Toulouse, Coven compte déployer son activité sur toute la France et l’aide régionale à l’amorçage d'un montant de 8000 euros attribuée par la Région Nouvelle-Aquitaine servira selon Julie Cutillas à recruter et faire grossir l’activité plus rapidement.



Par Clément Bordenave

Crédit Photo : Coven France