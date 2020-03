Economie | Covid-19 : la région Nouvelle-Aquitaine créé un fonds stratégique pour les entreprises

17/03/2020 | La région Nouvelle-Aquitaine a annoncé ce mardi 17 mars la création de plusieurs dispositifs d'aide aux entreprises régionales en difficulté, pour un total de 50 millions d'euros.

C'est l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée ce lundi 16 mars : un fonds de solidarité dédié aux entrepreneurs, commerçants et artisans en difficulté auquel le Premier ministre Edouard Philippe devait proposer aux régions de contribuer. Ce mardi 17 mars, la région Nouvelle-Aquitaine a précisé les modalités de sa participation financière : elle créé un "fonds de rebond et stratégique" de 50 millions d'euros à destination des entreprises. On vous résume les grandes lignes de ce nouveau fonds, auquel s'ajoute plusieurs autres mesures économiques.

Interrogé sur RTL ce mardi matin, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé une aide de 45 milliards d'euros à destination des entreprises et salariés en difficulté, en complément des garanties nationales et européennes pour les prêts bancaires, et la création d'un fonds de solidarité d'un milliard d'euros "minimum" pour les micro-entrepreneurs des petites entreprises ou indépendants réalisant "moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires". Ce même jour dans l'après-midi, le premier ministre Edouard Philippe s'est entretenu en visioconférence avec les présidents de régions, dont celui de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset.

Dans la soirée de mardi, la Région a donc donné les premiers détails d'une participation financière à hauteur de vingt millions d'euros dans le fonds national de solidarité d'un milliard d'euros au profit des TPE impactées par les mesures de confinement dans le cadre de l'épidémie de coronavirus. Plus précisément, cette aide concernera les TPE dont le chiffre d'affaire est inférieur à 250 000 euros : elles recevront "d'ici la fin du mois une aide forfaitaire automatique de 1500 euros. Les Régions assureront, conformément à leurs compétences, la gestion d'une part de cette enveloppe destinée aux entreprises réalisant entre 250 000 euros et un million de chiffre d'affaires", ajoute la collectivité dans un communiqué.

Au-delà de cette première contribution, elle a confirmé la mise en application d'un nouveau dispositif d'aide d'un montant total de 50 millions d'euros. Il comprend un fonds de soutien régional "d'au moins cinq millions d'euros" pour "soutenir les associations en subvention directe" dans plusieurs domaines. Sont notamment cités la culture, le sport et l'ESS (Économie Sociale et Solidaire). À ces cinq millions se rajoutent dix millions de prêts "abondant les prêts rebonds gérés par la BPI (Banque Publique d'investissement). La collectivité annonce également la création d'une nouvelle ligne budgétaire pour des "prêts d'urgence", d'un montant total de 15 millions d'euros à destination des entreprises régionales qui ne seraient pas éligibles aux dispositifs précédemment cités, notamment dans des secteurs comme l'agriculture ou l'agroalimentaire "et plus largement celles déjà en difficultés avant la crise et qui ne sont plus dans la zone radar des banques" a ainsi précisé le président de région Alain Rousset.

En lien avec les chambres consulaires (CCI, Chambre des Métiers) et les "associations spécialisés", la Nouvelle-Aquitaine mettra aussi en place "dans les prochains jours" une cellule d'écoute et de veille à destination des dirigeants d'entreprises en difficulté, ainsi qu'une "plateforme virtuelle de suivi" de ces entreprises en lien avec les banques et les services de l'État. "La Nouvelle-Aquitaine a d'ores et déjà décidé d'augmenter, de sa propre initiative, le niveau des acomptes versés pour contribuer au besoin en fonds de roulement des PME et des ETI et d'accorder un moratoire d'un an pour le remboursement des avances remboursables déjà octroyées par la Région. La Région continuera enfin de financer les frais fixes des entreprises de transport diminuées des mesures de chômage partiel assumées par l'Etat", affirme également la note. Les 50 millions d'euros de la Nouvelle-Aquitaine s'ajoutent à 450 millions engagés par les autres régions françaises dans ces nouveaux dispositifs d'aide d'urgence.

Par Romain Béteille

Crédit Photo : aqui.fr