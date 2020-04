Economie | Covid-19 : Plus de 20 000 salariés périgourdins en activité partielle

03/04/2020 | Lors du conférence de presse audio organisée jeudi, le préfet de la Dordogne a indiqué que 3 000 entreprises avaient effectué une demande de chômage technique.

En Dordogne, plus de 3 000 entreprises, de toute taille, ont réalisé une demande d'activité partielle, cela concerne plus de 20 000 personnes. Un certain nombre de mesures économiques et sociales pour aider les entreprises à surmonter la crise du coronavirus a été mis en place. Tous les dispositifs d'aides aux entreprises sont fonctionnels, notamment le fonds spécifique aux plus petites. Les services de l'État travaillent en lien étroit avec la Chambre de Commerce et d'Industrie. Les demandes se font en ligne.

En Dordogne, le dispositif d'activité partielle continue de montée en puissance. Ces derniers jours, les demandes se font de plus en plus nombreuses. « Nous avons dépassé le seuil des 3000 entreprises périgourdines. Cela représente un effectif salarié concerné de plus de 20 000 personnes », a indiqué Frédéric Périssat, le préfet de la Dordogne, lors d'un point presse audio, le jeudi 2 avril. Les secteurs d'activités les plus concernés sont dans l'ordre, les entreprises se trouvant dans la rubrique autres services et prestations, les commerces, la construction et l'hébergement restauration. Viennent ensuite, la métallurgie, le transport, l'agriculture, l'industrie bois papier. La grande majorité sont des TPE.

Les demandes se font obligatoirement en ligne : Rendez-vous sur le site « Activité partielle » : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Les chefs d'entreprises peuvent se faire aider dans leurs formalités en contactant la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Dordogne : par téléphone : 05 53 35 80 80 ou par messagerie électronique : relationclient@dordogne.cci.fr. La durée de l’activité partielle sera limitée dans un premier temps au 30 juin 2020 ; le motif de recours à cocher dans le menu déroulant est « circonstance exceptionnelle » puis « Coronavirus ». Vous joindrez dans l’espace documentaire tout élément de nature à éclairer le service instructeur sur la situation actuelle de l’entreprise.

Si vous avez des questions concernant le dispositif Activité partielle, il convient de contacter l’unité départementale de la DIRECCTE : na-ud24.activite-partielle@direccte.gouv.fr . Tél 05 53 02 88 12 – 05 53 02 88 64. Crise sanitaire COVID-19 : Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h. Les demandes d’indemnisation du mois de mars 2020 devront être déposées sur le site extranet « Activité partielle » après le 1er avril 2020 pour des raisons techniques. Par ailleurs, depuis le 16 mars, le ministère du Travail indique que les entreprises avaient désormais 30 jours pour réaliser leur demande de chômage partiel, avec effet rétroactif. L’entreprise verse une indemnité égale à 70 % du salaire brut (environ 84 % du net) à ses salariés. Les salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100 %. L’entreprise sera intégralement remboursée par l’État, pour les salaires jusqu’à 6 927 € bruts mensuels, c’est-à-dire 4,5 fois le SMIC.

Des demandes de report

L'Urssaf Dordogne indique qu'au 31 mars, que depuis le début du confinement 1 800 demandes de reports de cotisations ont été faites, par des entreprises et des travailleurs indépendants, sur 9 500 entreprises et 1 400 travailleurs indépendants. Parmi les mesures, les échéances Urssaf prévues du 15 mars au 15 avril ne sont pas exigibles avant trois mois, il est cependant conseillé aux entrepreneurs qui ne peuvent s'en acquitter de faire le point avec l'organisme. Du côté de la direction des finances publiques, 227 demandes de report d'échéances de trois mois ont été faites dès la semaine qui a suivi les annonces gouvernementales. Cela représente un montant de 4,3 millions d'euros. Ces mesures ne concernent pas les impôts directs : TVA et prélèvement à la source. Autre mesure, le fonds de solidarité. Cette aide, lancée ce mercredi 1er avril, consiste en un versement de 1 500 euros défiscalisés aux très petites entreprises qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative ou ont subi une perte de 50 % du chiffre d’affaires entre mars 2019 et mars 2020. Elle est disponible sur impots.gouv.fr.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Aqui.fr