C'est un partenariat d'excellence qui a été noué entre l'entreprise d'origine italienne Epta, spécialisée dans les armoires frigorifiques et un établissement de la Côte basque. Une étude a été effectuée avec le lycée technique Cantau d'Anglet avec le souci de trouver les techniques les plus élaborées afin de concilier réfrigération et environnement. Outre qu'il va former des étudiants du lycée angloy dans ces nouvelles techniques, son plateau technologique formera également le personnel de l'entreprise hendayaise sous l'égide du Greta.

Le proviseur du lycée Cantau, Gérard Monpays, marquera d'une pierre blanche ce jour de l’inauguration de l’école Cantau EptaSchool 4.0. Un projet qui est le fruit d'un partenariat depuis deux ans entre Epta France – qui fait partie du Groupe européen Epta, une multinationale spécialisée en réfrigération commerciale et le Lycée technique Cantau d'Anglet. Le lycée servira désormais de centre de formation avec ce plateau technique pour les élèves des filières froides du lycée (90 jeunes concernés), des professionnels (frigoristes…), salariés… mais aussi le personnel d'Epta et de ses sous-traitants sous l'égide du Greta.

"La mise en place de ce projet a abouti grâce à plusieurs partenaires, soulignait le proviseur: le Conseil régional, les sociétés SEPCO, installateur frigoriste à Bayonne et DANFOSS". Pour l'occasion, le Président-directeur général d'Epta, Marco Nocivelli avait tenu à assister à ce baptême: "cette association va être significative dans le futur, a-t-il précisé dans un français impreccable . Les nouvelles normes demandent de nouveaux fluides mal connus par les experts actuels et donc il y a une école comme le lycée Cantau qui est capable de former des jeunes générations de frigoristes qui seront déjà des pros dès la sortie d'école. Ils auront la maîtrise des fluides que les autres n'auront pas. C'est une superbe opportunité pour les jeunes d'avoir une excellente formation et trouver plus facilement du travail ensuite."

Un leader européen italien installé à la frontière franco- espagnole

Il y a cinq ans, Epta, société italienne qui avait repris Bonnet Névé à Hendaye, organisait ses premières portes ouvertes en la ville frontalière, son siège en France. Cette société, compte aujourd'hui 560 employés – contre 470 en 2015 — pour un chiffre de 200 M d’euros, est un des leaders mondiaux de la réfrigération commerciale. Le site d’Hendaye compte 40 000 m² couverts sur un total de 80 000 m². Il réunit un pôle de recherche et de développement de 40 personnes, un centre de formation, des lignes de production ultra-robotisées, un show-room de 400 m², mais également les services RH, les services financiers, les départements avant-vente et après-vente. Et donc désormais au lycée Cantau ce plateau technique qui a été présenté par le professeur Marti constituera un superbe outil pour les étudiants de Cantau

La Région en pôle position en matière de financement

Un nouvel outil dont s'est réjoui Bernard Uthurry, vice président du Conseil régional chargé de l'économie et Sandrine Derville, son alter ego chargé du tourisme mais aussi Sylvie Durruty et.. Kotte Ecenarro, le maire d'Hendaye, siège d'Epta France. Une telle présence de membres majeur du Conseil régional s’explique: c'est la Nouvelle Aquitaine qui a financé l'intégralité (110 000 euros) de ce plateau technique présenté dans le détail par le professeur Marti. « Nous sommes fiers de cette initiative dédiée à la promotion de la formation dans le secteur de la réfrigération", a déclaré Jean-Marc Abbadie, directeur des Relations humaines d’Epta France

"Nous étions en quête d’un partenaire pour nous accompagner dans la création d’un plateau technique et le choix du Lycée Cantau s’est avéré le meilleur. Nos expertises communes dans la réfrigération et l’expérience du Lycée Cantau dans l’éducation et la formation professionnelle nous permettront de fonder un centre de formation d’excellence. Il pourra devenir une référence, dans toute la France, pour la filière du froid commercial et industriel. EptaSchool 4.0 sera ouverte à un large public et, grâce à ses cours spécifiques, fournira des programmes sur mesure aux élèves du supérieur, les frigoristes de demain, mais aussi aux professionnels de la réfrigération et aux collaborateurs d’EptaService. Parmi les nombreux objectifs, on relèvera l’attention portée aux gaz réfrigérants naturels, mais aussi l’installation et la maintenance de centrales de dernière génération".

Le maire d'Anglet qui est un ancien du lycée Cantau savourait aussi une forme de bonheur en relevant le résultat heureux de cette communauté de développement qui ne peut que contribuer au rayonnement de l'établissement. Il est vrai que depuis sa création pour satisfaire la formation d'artisans angloys il a fait un sacré chemin et formé plus d'un chef d'entreprise et ingénieur. le président Nocivelli aura eu du flair...



