Economie | Des apprentis cuisiniers vont se former dans les collèges de Haute-Vienne

09/04/2021 | Une convention inédite a été signée entre le Conseil départemental, l’Union départementale des métiers de l’industrie hôtelière et l’UFA hôtelier de Limoges.

Dès la réouverture des établissements scolaires, six apprentis cuisiniers de l’Unité de formation par apprentissage Jean Monnet basée à Limoges seront accueillis durant une semaine dans six restaurants scolaires de collèges. Grâce à cette initiative sans précédent du Département de la Haute-Vienne, ces jeunes vont retrouver le monde du travail avant les examens fin mai.

A 18 ans, Serge Tchoumba a hâte de retrouver sa place derrière les fourneaux. Depuis le deuxième confinement, il n’a pas pu suivre les enseignements du chef Didier Palard qui le forme dans son établissement « Le Cheverny » fermé pour cause de pandémie. Pour retrouver la pratique professionnelle, l’apprenti en 2ème année cuisine à l'UFA hôtelier Jean Monnet à Limoges va bénéficier d’une semaine de stage au sein du restaurant scolaire du collège Ronsard situé à quelques minutes de son domicile. « Cela va me donner l’occasion d’approfondir ma formation auprès des professionnels de ce restaurant scolaire, lance ravi le jeune homme, car depuis fin octobre, je ne ne peux plus aller en entreprise. Je révise les cours à la maison mais il me manque de la pratique professionnelle. Mon rythme de formation est cassé. Je dois passer mon CAP fin mai, ce stage va me donner beaucoup de force. » Après son examen, le jeune homme compte poursuivre ses études en brevet professionnel voire au-delà.

Un manque de pratique depuis fin octobre

Comme Serge, cinq autre apprentis de Jean Monnet seront accueillis du 3 au 7 mai dans des collèges de Limoges ( à Albert Calmette, Pierre de Ronsard, André Maurois et Léon Blum) mais aussi à Châteauneuf-la-Forêt et Couzeix, tous retenus en raison de la proximité de leur domicile. Pour les 140 apprentis de l’UFA, la situation est difficile depuis un an en raison des fermetures administratives d’établissements. « Les deux tiers n’ont pas pu effectuer leurs semaines de travail en entreprise depuis le deuxième confinement constate Philippe Chadelas, le directeur, ils travaillent au restaurant d’application du lycée où déjeunent les lycéens... C’est mieux que rien ! » A l’approche des examens, il cherchait une alternative pour remettre des apprentis en situation professionnelle. Un dispositif inédit a été acté ce jour via une convention signée entre le Conseil départemental, l’Union départementale des métiers de l’industrie hôtelière et l’UFA hôtelier. « L’UMIH 87 a servi d’intermédiaire car nous n’avions pas pensé que les restaurants des collèges pourraient accueillir nos jeunes ajoute-t-il, ce partenariat est important pour ces jeunes qui vont retrouver le monde de travail. »

Le Département, dont le cœur de métier est basé sur l’action sociale et la lutte contre la précarité, a naturellement choisi d’ouvrir les portes de ses restaurants scolaires afin d’apporter un coup de pouce à ces apprentis malmenés depuis des mois. « On ne peut pas devenir cuisinier sans stages constate Jean-Claude Leblois, président du Département, cette profession est directement touchée par les directives nationales, cela a coupé l’activité professionnelle mais aussi la formation. La jeunesse ne doit pas être oubliée. Cette initiative est bien accueillie par nos chefs cuisiniers qui seront leurs formateurs. C’est aussi une reconnaissance de leur métier. » Une initiative qui pourrait donner des idées à d’autres collectivités.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Corinne Mérigaud