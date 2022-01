| Bordeaux capitale du "Made In France" du 11 au 13 mars

Lors du Salon du Made In France qui se tiendra pour la première fois hors de Paris, à Bordeaux, du 11 au 13 mars, avec 150 entreprises présentes et plus de 10 000 visiteurs attendus, le Palais des Congrès recevra quant à lui la 5ème édition des Assises du Produire en France. Les 11 et 12 mars, 500 créateurs et chefs d’entreprises, experts et personnalités institutionnelles y sont attendus pour échanger et débattre. En année électorale, la journée du 11 mars se dédiera à un « grand oral » des candidats à la présidentielle sur leur vision et leur projet autour du Made in France.