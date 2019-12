Economie | Du gin 100% lot-et-garonnais

04/12/2019 | La distillerie Du Grand Nez vient d’élire domicile dans les locaux de la technopole Agrinove à Nérac…

Fin octobre, Eric Lugas et Anne-Hélène Vialaneix, les co-fondateurs de la distillerie Du Grand Nez se sont installés dans leurs nouveaux locaux au cœur de la technopole Agrinove à Nérac, pour faire grandir leur entreprise. Ces derniers ont pour ambition de créer un gin bio lot-et-garonnais. Rencontre avec ces deux entrepreneurs…

Le sourire ne les quitte plus. Eric Lugas et Anne-Hélène Vialaneix sont très heureux de présenter leur nouveau bureau qui « concrétise » réellement leur projet de distillerie. Depuis fin octobre, la technopole Agrinove située à Nérac, les accueille tout comme quatre autres entreprises qui relève de l’amont de l’activité agricole.

« Notre projet de distillerie est le fruit de notre rencontre, raconte Eric Lugas. En effet, Anne-Hélène est passionnée de mixologie ». La mixologie est l’art de mixer, de mélanger. Ce terme désigne la connaissance et la capacité à mélanger des boissons diverses (alcool, jus, sirops, ingrédients divers), pour réaliser des cocktails. « Cette dernière avait pour but la production de gin bio local. J’ai trouvé son idée passionnante. J’ai donc décidé de m’associer à elle pour mêler nos compétences, elle étant ingénieure agro et œnologue sur la partie production et moi pour tout l’aspect commercial et gestion d’entreprise ». C’est ainsi que la distillerie Du Grand Nez a vu le jour !



Le gin, véritable source de créativité

Spécialisée dans la création de gin, « notre ambition première est de concevoir un gin bio et lot-et-garonnais, souligne Anne-Hélène Vialaneix. Dans un deuxième temps, nous souhaiterions développer des cultures en manque sur le territoire comme la genièvre grâce à un partenariat avec le lycée agricole néracais Armand Fallières et l’entreprise lauréate du concours d’Agrinove en 2019 Ombréa qui s’installera très prochainement à nos côtés dans la technopole ». Anne-Hélène est œnologue de formation et passionnée par les assortiments de saveurs et de senteurs de toutes sortes. « Pour la petite histoire, se souvient-elle, j’ai redécouvert ce qu’était un bon gin lorsque j’ai vécu au Portugal. Pas un gin de discothèque, mais un gin de dégustation ». Pour elle, ce breuvage offre une totale créativité. « Nous sommes entre le spiritueux et le parfum, donc un régal pour une œnologue comme moi en fait ! »

Afin de faire grandir leur dessein, ces derniers sont donc installés aux côtés de quatre autres entreprises à Agrinove. Un bienfait aux yeux de ces entrepreneurs. « Cette installation nous apporte de la chaleur humaine. Nous avons été très bien accueillis. Mais surtout, nous vivons les mêmes étapes que nos autres voisins de bureau. Nous sommes excités, à la fois nous avons des craintes. Nous ressentons tous la même chose et ainsi nous pouvons échanger et nous rassurer mutuellement », détaille Anne-Hélène Vialaneix. « Aussi, ajoute Eric Lugas, cet environnement est un vrai coup de boost. Nous visualisons enfin où nous pouvons installer notre matériel. C’est vraiment le grand départ pour nous ! »



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : SR