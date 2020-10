| Le label "Etablissement bio engagé" pour la cuisine centrale Pays de Bidache

La cuisine centrale Pays de Bidache de la Communauté Pays Basque vient de recevoir le label "établissement bio engagé" par Interbio Nouvelle-Aquitaine, pour la qualité de sa cuisine. L'établissement qui sert 650 repas par jour s'approvisionne à 20% en bio. Plus de 100 000 repas par an sont préparés par une équipe de 3 personnes à destination du collège du Pays de Bidache, de l'école publique de Bidache, des écoles publiques et privées de Came et de Bardos, et de la crèche et l’Accueil de Loisirs de Bidache.