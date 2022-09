Economie | Grand Pavois 2022 : 50 bougies soufflées à la polynésienne

26/09/2022 | Avec 750 bateaux exposés et 85 000 visiteurs pour rêver d'horizons lointains, le Grand Pavois de la Rochelle, sent les embruns de la relance.

L’édition 2022 du Grand Pavois, le salon nautique à flot de La Rochelle se déroule à partir de ce mardi et jusqu'au dimanche 2 octobre. Une édition attendue et prometteuse, avec, pour les 50 bougies du salon, un invité d’honneur: Tahiti et les îles du Pacifique. Cette édition s'annonce avec tous les voyants au vert: les professionnels du nautisme ont des carnets de commandes qui se garnissent et des perspectives d’embauche. Plusieurs démonstrations d'innovations vont aussi donner un coup de projecteur sur l’éco-navigation. Voici les dix choses à retenir pour ce Grand Pavois 2022.

1 : Une vitrine de l’industrie nautique française depuis cinquante ans

La première édition du Grand Pavois s’est déroulée du 20 au 23 septembre 1973 à l’initiative de professionnels rochelais réunis au sein d’une association. 34 exposants étaient présents avec 64 bateaux. Et déjà un succès, 3709 visiteurs se sont pressés sur les pontons. Cinquante ans plus tard : Le Grand Pavois accueille près de 750 bateaux dont 300 à flot. Plus de 85 000 visiteurs sont espérés en six jours.

2 : Le rendez-vous économique incontournable d'une filière

L’événement rochelais se veut être le reflet de la filière nautique française, européenne et internationale avec 800 marques internationales présentes. Nouveautés 2022-2023, renouvellements et compléments de gammes, nouvelles tendances, innovations technologiques, nouveaux sports nautiques, le salon Atlantique est le poumon de l’année à venir pour de nombreux professionnels du nautisme français et européens. Ancré au Port des Minimes aux 5000 places d’amarrage et aux 4 bassins, le port de plaisance, lui-aussi, ses 50 ans ! Le Grand Pavois génère près de 20 millions d’euros de retombées économiques sur le territoire.

3 : Le point sur les innovations durables et l'éco-navigation

Le Grand Pavois La Rochelle met l’accent sur la thématique des innovations durables avec EDF. Initié en 2019, ce partenariat présente les nouvelles solutions visant à décarboner le secteur maritime. Voiles gonflables, bateaux spécifiques à motorisation électrique, plateformes de gestion spécifique pour les Aires Marines Protégées, catamarans pédalos à assistance électrique, bornes de recharge pour les ports, propulseurs électriques innovants, catamarans à foils à motorisation électrique, boitier pour décarboner les moteurs, ailes de traction…

4 : Initiations et formations en mer pour tous

ADN du Grand Pavois La Rochelle, il est possible d’essayer des bateaux en mer de 10h00 à 19h00. Ces bateaux sont réunis dans l’espace « Bateaux à l’essai » ou au cœur de la « Marina Grand Pavois Fishing ». A 18 h, les pontons transversaux s’ouvrent et permettent aux exposants qui le souhaitent de sortir en mer pour faire des essais clients. Près de 1 500 baptêmes et initiations sont proposés sur l’espace La Plage avec des catamarans de sport, des paddles, des jets-skis, des planches à voile ; Combinaisons fournies ! Les fans de pêche sportive peuvent suivre des formations embarquées en électronique.

Un Espace Handi Cap’Access offre la possibilité aux personnes à mobilité réduite de découvrir les pratiques nautiques.

5 : Un voyage à Tahiti et dans les îles du Pacifique

Fleur de tiaré, ukulélé. Tahiti et les Îles du Pacifique sont le pays invité d’honneur de l'édition 2022 et présentera sur 800 mètres carrés un aperçu de ses richesses touristiques, culturelles, nautiques et gastronomiques.

6 : Des espaces thématiques pour toutes les passions

Plusieurs espaces thématiques sont organisés : Espaces Bateaux à flot, à terre, Multicoques, Equipements, Services & Tourisme, Pêche & Grand Pavois Fishing, La Plage avec ses essais et initiations, Espace Glisse & Voile Légère, Bateaux Evénements, Shopping, Pays Invité d’honneur, Patrimoine & Tradition… Le Grand Pavois La Rochelle est le seul salon à avoir les pieds dans le sable et intégrer une plage dans son exposition

7: Une compétition de pêche no kill avec un équipage 100% handi

Ouvert uniquement aux marques de bateaux, de matériels de pêche, d'électronique, le Grand Pavois Fishing est une épreuve promotionnelle qui souhaite valoriser une pêche de loisirs dite sportive et responsable. Pêche en "no kill" obligatoire, deux demi-journées de pêche, des séances de pré-fishing et des séances d'essai et de démonstrations en mer pour tous les passionnés. Tous les meilleurs pro-staffs et les marques leaders du secteur sont présentes et surtout offrent la possibilité aux passionnés d’échanger, de tester et de toujours plus apprendre sur cette passion qui recrute. Cette année un équipage 100% Handisport de l’association Mer M’Aide est inscrite à ce rendes-vous.

8 : Quatre bateaux emblématiques de l’histoire de la plaisance en France

Pour la 50ème édition du salon, quatre bateaux emblématiques de la plaisance française sont à découvrir. Créés par quatre des membres fondateurs du Grand Pavois La Rochelle, ils seront exposés au cœur de l’Espace Patrimoine & Tradition du salon : L’Arpège de Michel Dufour, du Kirk d’Henri Amel, de l’Ecume de Mer de Roger Mallard et Eloise II de Fernand Hervé.

9 : Le retour de Voiles de nuit, le spectacle pyro-digital

Voiles de Nuit organisées par l’association Grand Pavois Organisation se tiendra dans l’avant-port de La Rochelle le samedi 1er octobre 2022. Les tours et les remparts de La Rochelle s’illumineront et l’avant-port deviendra le temps d’une soirée, un lieu unique et féérique. Ce show de création pyrotechnique et musicale, sera réalisé par le groupe Lacroix-Ruggieri, partenaire de Voiles de Nuit et mis en scène par David Proteau.

10 : le meilleur des champions de Foil

Le Foil, ce petit aileron qui fait voler bateaux, planches à voile et surfs sera à l’honneur. Cette édition 2022 sera placée sous le signe du Foil puisque pour la 2e année consécutive les ETF 26 seront présents, dans le cadre des ETF Series et du Grand Pavois Foiling Event. Le Grand Pavois Foiling Event sera le 5e et dernier RDV des ETF Series après la Trinité-sur-Mer (Spi Ouest), Carnac (Eurocat), le Raid Quiberon et le Lac de Grade en Italie (Foiling Week). Le rendez-vous du Grand Pavois La Rochelle sera un événement déterminant pour le classement général et autant dire que le podium final sera connu à l’issue de ce dernier RDV rochelais ! A noter également une compétition de Wingfoil sur La Plage les samedi et dimanche du salon.

L'info en +

Entrée: 15 euros; réduit 9 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Accès gratuit pour les habitants de l'agglomération mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30, de 17 h à 19h, sur présentation du coupon à retirer dans les mairies et bibliothèques de l'agglomération.



Par Virginie Valadas

Crédit Photo : Grand Pavois organisation