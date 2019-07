Economie | Economie : Un premier trimestre 2019 « prometteur » selon l'INSEE Nouvelle-Aquitaine

15/07/2019 | L'INSEE Nouvelle-Aquitaine vient de sortir sa note de conjoncture pour le premier trimestre 2019. Un trimestre pour le moins encourageant au regard des chiffres qu'il livre.

En région, au premier trimestre 2019, non seulement la dynamique est bonne mais elle est « généralisée » et « se poursuivrait tout au long de l'année », selon l'Insee Nouvelle-Aquitaine, et ce en dépit d'un environnement moins porteur. Une situation qui trouve son origine « dans les mesures de soutien budgétaires qui dopent la croissance par la consommation », analyse t-il. « Les stimulations de la demande intérieure s'accompagnent d'une forte création d'emplois ». En Nouvelle-Aquitaine, cette création d'emploi accélère et touche tous les secteurs à l'exception de la sphère publique. Le taux de chômage continue de baisser ainsi que le nombre de demandeurs d'emploi. La situation en chiffres.

Concernant l'emploi salarié, avec +0,5% en région contre +0,4% au national, le trimestre en Nouvelle-Aquitaine est « remarquable », selon l'INSEE. Et pour cause, dans le détails, l'emploi industriel poursuit sa bonne dynamique (+0,5% en Nouvelle-Aquitaine contre +0,2% nationalement ). Le tertiaire marchand continue sa forte hausse avec +0,6% d'emplois, dont +1,7% en hébergement et restauration, +1,5% en information et communication, +0,4% dans le commerce et la réparation auto. Et la construction, malgré une croissance de l'emploi un peu plus faible qu'au niveau national (1% contre 1,2%) crée toujours de l'emploi. "La construction de logements reste dynamique ; la baisse des autorisations de construction n'impacte pas encore les mises en chantier toujours en progression", analyse l'INSEE Nouvelle-Aquitaine, qui ajoute que cette situation régionale contraste avec la situation nationale (+1,2% de logements neufs commencés sur 12 mois au T1 2019 (-0,8% nationalement) ». En Nouvelle-Aquitaine, la baisse des autorisations de constructions (-2,7% de logements autorisés sur 12 mois au T1 2019) n'impacte pas encore les mises en chantier toujours en progression.



+11,4% de créations d'entreprises

La fréquentation hôtelière en Nouvelle-Aquitaine se stabilise grâce à une clientèle résidente en progrès (+0,9%) face à une clientèle non résidente en diminution de -4,8%. La construction de logements reste dynamique ; la baisse des autorisations de construction n'impacte pas encore les mises en chantier toujours en progression. Enfin, la création d'entreprises est très dynamique, particulièrement dans les services.

Enfin, la création d'entreprises est très dynamique, particulièrement dans les services : +11,4% de créations d'entreprises au premier trimestre 2019 (+8,1% nationalement) dont +19,9% pour les micro-entreprises (et +6,1% pour les autres entreprises). Au total le chômage poursuit sa baisse avec un taux de chômage à 8% (contre 8,7% au national) et – 0,2% de demandeurs d'emplois de catégorie A, B et C.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Gerd Altmann - Pixabay