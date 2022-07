27/07/22 : Au 2ème trimestre 2022, en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) affiche une baisse de 1,5 % sur le trimestre et de 16,8 % sur un an.

25/07/22 : Les feux de Landiras et la Teste de Buch sont désormais fixés, après 12 jours de lutte. 131 km de pare-feu et lignes d'appui réalisés avec la DFCI, les acteurs de la filière, bénévoles, agriculteurs et chasseurs. Les habitants évacués rentrent chez eux.

20/07/22 : Thomas Cazenave, député Renaissance de Gironde, est élu président de la délégation parlementaire aux collectivités et à la décentralisation. Avec un parcours de haut-fonctionnaire plutôt que d'élu territorial, il remplace le Gersois, Jean-René Cazeneuve.

20/07/22 : Ancien sous-préfet de Bayonne (2010-2012), Laurent Nunez devenu préfet des Bouches-du-Rhône puis coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police de Paris en remplacement de Didier Lallement.

19/07/22 : De nombreuses routes départementales de Gironde et pistes cyclables à dominante forestière sont fermées pour cause de luttes contre les incendies. La liste détaillée est à retrouver ci-dessous. + d'info

19/07/22 : L'incendie débuté à Landiras (Gironde) depuis une semaine, continue de progresser vers le sud. Il n'est plus qu'à 2,5 km du département des Landes. La commune de Mano est donc le premier village des Landes de 120 habitants évacué ce mardi vers Sabres.

18/07/22 : Dordogne : Dans la foulée du passage de la vigilance orange à la vigilance rouge canicule pour la Dordogne, le préfet a décidé d’interdire, l’ensemble des feux d’artifice organisés dans le département, jusqu'au mardi 19 juillet.

15/07/22 : Le président Emmanuel Macron apporte son soutien aux populations victimes des incendies en Gironde, aux élus et aux pompiers. Il évoque la solidarité de la Grèce qui met plusieurs appareils à disposition et les Italiens qui vont aussi envoyer des avions.

15/07/22 : 1000 pompiers luttent contre deux incendies en forêt de Gironde, depuis mardi 12 juillet. Ce vendredi matin, 7300 ha sont brulés et 7 maisons détruites. Les Landes passent en vigilance très élevée rouge risque feux de forêt.

13/07/22 : Incendies en Gironde: A 16h30, le seuil des 2 700 ha brûlés était franchi : 1 500 ha à Landiras et 1 200 ha à La Teste. Un feu "compliqué" par le vent a confirmé la préfète Fabienne Buccio. Sur place 800 pompiers mobilisés, ainsi que 10 moyens aériens.

13/07/22 : Depuis ce mercredi midi, la vigilance pour la prévention des incendies de forêt dans le département des Landes est passé au niveau orange (niveau 3 sur une échelle de 5)

13/07/22 : Devant l’ampleur des feux de forêts en cours en Gironde, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur annonce sur Twitter sa venue "sur place cet après-midi auprès des sapeurs pompiers et des élus".