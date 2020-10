Economie | En Dordogne, les aides de l'Etat atteignent 641 millions d'euros

05/10/2020 | Lors de son point presse de rentrée de jeudi, le préfet Frédéric Périssat est revenu sur l'importance de aides de l'Etat en soutien à l'activité économique.

Dans le climat anxiogène actuel et le contexte sanitaire, le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat, a souhaité valoriser les actions des services de l'Etat dans le département et notamment les aides pour le soutien à l'économie et aux collectivités, dans son tour d'horizon de l'actualité. Le représentant de l'Etat préfère voir les choses avec un certain optimisme, soulignant que le nombre de liquidations judiciaires n'enregistrait pas d'augmentation et l'importance des aides de l'Etat qui dépassent les 600 millions d'euros.

Lors de son point presse de rentrée, du 1er octobre, le préfet de la Dordogne, Frédéric Perissat, a souhaité faire un point sur la situation économique dans le département : "Les perspectives sont moins bonnes que la fin de l'année 2019 pouvait laisser espérer, toutefois, à l'heure actuelle, et malgré la crise sanitaire je constate que la moitié des entrepreneurs indique que leur niveau d'activité sera équivalent, voire légèrement supérieur à celui de 2019."

Le préfet préfère voir les choses avec optimisme ajoutant : "les entreprises du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, restauration, et agriculture ont passé un été positif, voire globalement très positif, alors que les craintes étaient réelles à la fin du printemps. Si on compare les chiffres d'affaires de juillet et août 2020, par rapport aux mois de juillet et août 2019, on observe dans l'hôtellerie restauration, une hausse du chiffre d’affaires de 9,7 %, l'activité agricole progresse de 7;5 % et le commerce de 5, 6 %", précise le représentant de l'Etat. Sur l'ensemble des activités économiques, la baisse du chiffre d'affaires au 31 juillet, c'est à dire sur les sept premiers mois de 2020, se situe autour de 8 %, tous secteurs confondus. Dans la globalité, les investissements des entreprises se sont par contre maintenus, à l'exception notable de l'industrie. Par exemple, les entreprises agroalimentaires ont enregistré une progression de 41 % de leurs investissements si on compare le mois d'août 2020 et août 2019. "Sur les huit premiers mois, on est à 1 %, il y a eu un effet rattrapage", précise le préfet.

Peu de liquidations judiciaires et pas de plans sociaux

Frédéric Périssat veut voir aussi du positif du côté de l'emploi : « Le ralentissement de l'emploi salarié est 1,9 % en Dordogne alors qu'il est de 2% au plan national. Nous n’avons pas à déplorer de plans sociaux de grandes entreprises et peu de liquidations judiciaires. Et depuis le mois de juillet, la demande d'emploi semble repartir à la hausse, même s'il faut rester prudent, car nous observons beaucoup d'activités réduites ou partielles. Frédéric Perissat a souligné l’importance des aides de l’État dont le montant total s’élève jusqu’à maintenant, en Dordogne, à 641 millions d’euros. lls considère que les mesures mises en place ont porté leurs fruits.

Par exemple, 51 721 salariés de 7 731 entreprises périgourdines ont profité du chômage partiel pour un montant de 67,5 millions d’euros. Le report de charges pour les entreprises ont représenté 40, 8 millions d'euros pour 5100 entreprises. Pour les travailleurs indépendants, ce sont 20 000 dossiers qui ont été traités pour un montant de 39,5 millions d'euros. Le report des échéances fiscales ont représenté 1233 dossiers d'entreprises pour un montant de 10,6 millions d'euros. Les prêts garantis par l'Etat concernent 4332 dossiers pour un montant global de 444 millions d'euros.

Le plan de relance

"J’ai demandé aux services de l’État en Dordogne de faire le point sur les 94 mesures du plan de relance doté de 100 milliards d'euros qui peuvent s’adapter dans le département », a expliqué le préfet. Le 15 octobre, il convoquera les acteurs économiques pour leur présenter les possibilités et leur demander de faire remonter des appels à projets. Le plan de relance va abonder des projets d'ampleur en matière de santé, d'éducation, de logement et d'écologie. Le préfet réunira dans les prochaines semaines les acteurs économiques pour organiser sa mise en place. Des mesures spécifiques sont prévues pour le monde agricole.

Dans l’industrie, déjà trois entreprises travaillant pour les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique ont pu constituer des dossiers. Les collectivités locales ne sont pas oubliées, avec des hausses de dotations des communes et des avances sur les droits de mutation pour le Département : l'aide à l'investissement des collectivités a augmenté de 15 % en 2020.

L’État souhaite s'engager notamment dans les territoires ruraux par la mise en place d'une politique de soutien et de revitalisation des petites villes grâce au programme "Petites villes de demain". 19 communes sont déjà candidates pour ce nouveau dispositif que porte la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : archives aqui.fr