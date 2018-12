Economie | Entre les lignes : "Talents d'apprenti.e.s", un bel hommage à l'apprentissage

05/12/2018 | Le livre de Chritine Ribeyreix, enseignante au CFA des Métiers de Boulazac, célèbre les vertus de l'apprentissage et le talent de ceux qui ont choisi cette voie.

Depuis quinze ans, Christine Ribeyreix, enseignante au CFA de Boulazac en Dordogne a croisé la route de centaines d'apprentis. Elle a souhaité à travers 28 portraits, 28 talents, 28 personnalités mettre 28 jeunes hommes et jeunes femmes en lumière. Derrière leurs histoires personnelles, il y a le fil conducteur de l'apprentissage, l'envie de faire le métier qu'ils aiment, la volonté de ne pas vouloir rentrer dans les cases prévues, l'ambition de rechercher l'excellence, l'énergie de préparer un diplôme en travaillant. Son livre "Talents d'apprenti-e.s" invite à la découverte de ces parcours.

"Les apprentis, hommes ou femmes sont peu médiatisés et les métiers manuels sont encore très souvent dévalorisés. A travers cet ouvrage qui trace 28 portraits, j'ai souhaité montrer que ces jeunes talentueux n'ont pas choisi la voie la plus facile, puisqu'ils travaillent tout en préparant un diplôme, qu'ils sont fiers d'exercer des métiers faits de compétences et de savoir-faire," explique Christine Ribeyreix, professeure au CFA des Métiers de Boulazac.

Depuis quinze ans, elle cotoie ces jeunes, parfois au parcours tumultueux. Elle leur enseigne le français et l'histoire avec lesquels elle met en pratique des techniques pédagogiques favorisant la prise de confiance en eux et leur permettant de renouer avec une matière qu'ils n'appréciaient pas particulièrement. Elle a appris à les écouter, à les valoriser. Au terme de neuf mois de rencontres, de prises de notes et d'écritures, le résultat est un joli livre de portraits. 14 jeunes hommes et 14 jeunes femmes y dévoilent leurs expériences et leurs réussites. A travers cet ouvrage, l'auteur démontre qu'il y a de la noblesse dans l'apprentissage. Tous les métiers peuvent être préparés par cette voie, qui est tout le contraire d'une voie de garage. En France, 7 % des salariés sont apprentis. Ces jeunes hommes et jeunes femmes sont ou ont été apprentis de l'artisanat, du commerce ou des services, de l'agriculture mais ils ont le point commun de susciter l'admiration. Peut être susciteront-ils des vocations et feront tomber des clichés qui ont parfois la vie dure ?

Quatre chapitres

Le chapitre 1 est consacré à de jeunes apprentis prometteurs, qui ont réussi des concours ou qui, en dépit de parcours difficiles, ont réussi grâce à leur ténacité et leur volonté. Le lecteur découvre Dylan, qui se prépare aujourd'hui à un très bel avenir de pilote de ligne de production dans une entreprise internationale. Le chapitre 2 montre des jeunes femmes qui réussissent dans des métiers dits masculins grâce à leur opiniâtreté et leur force de caractère. Johanna Roux, 24 ans, au caractère bien trempé a su s'imposer dans le secteur de la carrosserie et prouver à ses clients qu'une femme pouvait être une excellente carrossière. On y découvre la parcours de Ségolène Wasser, première femme compagnon du devoir maçon depuis 2014 qui a intégré le pôle de recherche et développement de l'entreprise Saint Astier, spécialisée dans les chaux et les enduits. Le chapitre 3 va à la rencontre des apprentis qui sont devenus chefs d'entreprise : Jérôme Vivier, maître artisan coiffeur à 24 ans et chef d'entreprise à Terrasson ou encore Nadège, d'origine béninnoise, devenue pâtissière. Enfin, le chapitre 4 est l'occasion de montrer que l'apprentissage est une voie réussie de reconversion professionnelle. On peut avoir été ingénieur comme Luc dans une grande firme internationale, vouloir être en adéquation avec ses aspirations personnelles et se réorienter vers le métier d'ébéniste.

En Dordogne, « Talents d’apprenti.e.s » est notamment en vente à la librairie Montaigne à Bergerac, Mega Presse, le Moderna à Terrasson, à Mag presse à Tourny à Périgueux, à Ribérac à la librairie l’arbre à palabres et à la maison de la presse et dans la plupart des librairies de Périgueux, au Campus à Excideuil. Contact : https://www.facebook.com/C.RIBEYREIX/



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Chambre de métiers de la Dordogne