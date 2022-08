Economie | Feytiat : une bourse de l’emploi en ligne pour aider les entreprises à recruter

31/08/2022 | Feytiat propose une trentaine de postes sur sa bourse à l’emploi en ligne

Une trentaine de postes sont proposés sur la bourse de l’emploi en ligne mise en place par la municipalité de Feytiat pour faire face aux problèmes de recrutement des entreprises implantées sur son territoire. Une première en Haute-Vienne qui pourrait inciter d’autres collectivités à franchir le pas.

On l’a bien remarqué depuis plusieurs mois, les besoins de recrutements des entreprises ont progressé mais celles-ci ne parviennent pas toujours à embaucher du personnel. Face à ce constat, la municipalité de Feytiat a choisi de passer à l’action en ouvrant sur son site Internet une bourse à l’emploi et aux stages. Accessible gratuitement via un onglet sur la page d’accueil ou à la rubrique économie, la bourse à l’emploi est en ligne depuis mars dernier.

« Nous avions pensé à cette solution lors des dernières élections municipales mais la crise sanitaire a mis ce projet en silence, nous avons pu le lancer en mars explique Danielle Barrière, la conseillère en charge du dossier, elle répond à une émergence de demandes de recrutements et aux difficultés rencontrées par les employeurs. » Il faut dire que la commune bien située, aux portes de Limoges, est particulièrement dynamique « la deuxième zone économique du département avec 350 entreprises et 2 500 salariés pour environ 6 500 habitants ce qui est conséquent » ajoute l’élue.

En tant que membre de la commission économique, elle a donc proposé cette alternative aux entreprises de la commune avec le soutien du maire Gaston Chassain. Chaque entreprise, que ce soit un artisan ou l'entreprise Madrange la plus importante de la commune, peut déposer son offre d’emploi ou de stage (en alternance ou autres) gratuitement et la retirer une fois l’embauche conclue. « Une trentaine de postes sont actuellement disponibles, certaines entreprises notamment dans les services à la personne recherchent plusieurs personnes précise-t-elle, l’éventail est large comme par exemple un conducteur de pelle, des emplois administratifs ou des emplois plus ciblés. Ces d’entreprises ont vraiment des difficultés à recruter.»

L’entreprise Isol éco recherche un menuisier poseur.

« Pas mal d’annonces dès le démarrage »

La démarche a fait consensus auprès des employeurs qui peuvent désormais compter sur un canal de diffusion supplémentaire pour faire connaître leurs postes à pourvoir. Une réunion est prévue prochainement pour perfectionner le système. « On voudrait aller plus en profondeur, savoir le nombre de vues, si des postes ont été pourvus grâce à la bourse à l’emploi et communiquer davantage auprès des demandeurs d’emploi » annonce l’élue.

C’est le cas de l’entreprise Isol éco qui recherche des menuisiers poseurs. Stéphane Combrouze, son directeur, se félicite de cette initiative. « On a la chance d’avoir un maire dynamique, c’est bien que la commune propose ce service gratuit aux entreprises. Nous recherchons des menuisiers poseurs depuis le début de l’année pour remplacer des départs. Je n’ai pas eu spécialement de retours car c’est nouveau mais cela manque un peu d’interactivité avec les sites de Pôle Emploi et Le bon coin. Les personnes qui cherchent un emploi ne vont pas forcément aller sur le site de la commune. Le démarrage est pourtant bon avec pas mal d’annonces en ligne. Pour les employeurs, c’est une possibilité supplémentaire qui ne coûte rien et peut rapporter gros. »

L’entreprise a tout de même réussi à recruter récemment deux menuisiers pour une prise de poste en septembre malgré « la grosse pénurie dans ce secteur, même les agences d’intérim n’en trouvent pas. Les menuisiers poseurs sont tous en poste et ça se passe par le bouche à oreille.» Cependant, son annonce restera en ligne pour anticiper de nouveaux besoins à court ou moyen terme.

Offres d'emploi consultables sur www.ville-feytiat.fr



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Corinne Merigaud