Economie | GT Solutions : Michel Sarrat passe le relais à son fils Matthieu

24/09/2019 | Matthieu Sarrat prend la succession de son père, Michel Sarrat, à la tête de l'entreprise familiale GT Solutions basée à Bassens près de Bordeaux.

Les présentations sont faites depuis ce 20 septembre. Après 40 ans au poste de Président Directeur général de GT Solutions (ex GT Location), Michel Sarrat passe le relais de l'entreprise familiale septuagénaire, à son fils Matthieu, se dernier prenant ainsi le poste de Directeur général. Un passage de témoin préparé « avec sérénité », depuis 4 ans. Michel Sarrat reste tout de même dans le giron de l'entreprise gardant son siège de Président du conseil d'administration. C’est la première fois que la gouvernance de l’entreprise aux 2000 salariés et au 202 M€ de chiffre d'affaires sera ainsi partagée par un duo.

Moteur de la transformation profonde de l’entreprise autour de la démarche "Vision", initiée en 2016, Michel Sarrat entré dans l'entreprise familiale à 23 ans, pour en devenir le Directeur général 7 ans plus tard (en 1986) passe donc le relai à son fils Matthieu. Ce dernier se prépare à ses nouvelles fonctions depuis 4 ans. « La transmission d’une ETI familiale est toujours un moment délicat. A partir du moment où Matthieu nous a fait part de sa disponibilité pour rejoindre l’entreprise, nous avons préparé le processus avec soin » précise Michel Sarrat.

"Il s'agit maintenant d'être à la hauteur"

A 37 ans, Matthieu Sarrat est donc impliqué dans l’entreprise familiale depuis 4 ans déjà après une expérience de plusieurs années chez Oliver Wyman, un cabinet de conseil en stratégie. Au sein de l'entreprise, il a d'abord assumé la responsabilité de la filiale GT Centre Ouest, puis le co-management de la Direction Commerciale avant de piloter le rachat de Fret Industrie, une nouvelle activité stratégique dans l’affrètement et la distribution. Diplômé d’HEC et de Sciences Po Paris aborde ses nouvelles responsabilités avec enthousiasme et lucidité : « GT solutions vit une période passionnante avec un nombre de défis qu’elle a rarement connu par le passé. Je vis cette transition de manière naturelle. Bien entendu, j’ai une part d’appréhension : la responsabilité liée à la confiance que les salariés et les clients placent dans GT solutions est importante. Il s’agit maintenant d’être à la hauteur ! » confie-t-il.

Et ce d'autant plus que cette transmission intervient au moment où Michel Sarrat a engagé la réorganisation de l’entreprise GT Location devenant GT solutions début 2019. Un changement de marque permettant d'affirmer les évolutions stratégiques du transporteur dédié autour de 6 pôles d’activité que sont la location avec conducteur, son métier d’origine depuis 1946, l’Institut de formation depuis 1965, la réparation et l'entretien de poids lourds depuis 1986, l’intérim et le recrutement depuis 2016, et enfin plus récemment la distribution et l’affrètement.

Mais les Sarrat père et fils ne sont pas seuls dans l'aventure familiale, si la gouvernance sera partagée entre les deux hommes, ils seront épaulés par un conseil d’administration composé par des membres de la famille : Eric (frère de Michel) qui préside GT Logistics, Michel, Matthieu et Blandine, une des soeurs de Matthieu. Ses travaux sont enrichis par la présence de deux administrateurs indépendants et par l’arrivée prochaine d’Anne-Claire, une soeur cadette de Matthieu.



Par Solène Méric

Crédit Photo : GT Solutions