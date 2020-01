Economie | Ouverture d'un nouvel espace d'entreprises pour Héméra quartier Ravezies à Bordeaux

09/01/2020 | La demande de domiciliation des jeunes entreprises est très forte à Bordeaux et Héméra en a fait sa spécialité. Clairsienne a saisi l'opportunité d'une alliance.

Deux entreprises bordelaises pour un projet ambitieux : créer un lieu de co-working pouvant accueillir plusieurs dizaines d'entreprises de la Data et de l'Intelligence Artificielle. D'un côté, Héméra, l'accélérateur de start-ups, qui a déjà ouvert un lieu semblable au printemps dernier quartier Fondaudège. Et de l'autre, Clairsienne, entreprise de l'habitat qui favorise l'accession au logement social en Nouvelle-Aquitaine, et qui va accueillir le projet dans ses locaux. Un pari novateur pour Clairsienne qui mise ici sur l'entrepreneuriat.

« Ce n'est pas une cohabitation, c'est une colocation ! » présente fièrement Daniel Palmaro, directeur général de Clairsienne avec l'assentiment de Julien Parrou-Duboscq, président d'Héméra. En effet, l'accélérateur de start-ups se porte acquéreur d'une partie des locaux de son partenaire pour proposer à la location des bureaux de travail aux entreprises. Et ce n'est pas un coup d'essai. « La première fois que j'ai visité l'ancienne halle des liqueurs Marie Brizard, ça sentait encore l'anis » se remémore Julien Parrou-Duboscq. Appelez-la aujourd'hui la Halle Héméra ! L'espace de 1 900m² ouvert au printemps 2019 dans le quartier Fondaudège accueille une quarantaine d'entreprises dans un lieu « convivial au possible ». Mais l'équipe Héméra aspirait à l'acquisition d'un site supplémentaire. Il faut dire que derrière, des dizaines d'entrepreneurs courtisent eux aussi une place privilégiée pour leur activité.

Un lieu de vie pour 260 salariés

L'alliance entre les deux entreprises se dessine peu à peu. Aujourd'hui on ne distingue même plus les salariés de Clairsienne de ceux d'Héméra tant l'entente paraît saine et détendue. Le nouveau projet prend place dans le quartier Ravezies à Bordeaux, non loin de la place du même nom. « On pense que ce quartier va connaître une expansion économique forte » expose le président d'Héméra. Clairsienne lui ouvre ses portes, comme elle sait le faire quand il s'agit de rendre le logement plus accessible pour les personnes précaires. 1 900m² – le chiffre devient une habitude – de bureaux privatifs, d'espaces partagés, de lieux de rencontre et de vie au travail qui promettent des premiers accueils pour juin 2020. L'immeuble sur trois niveaux pourra couver 260 postes, 60 de plus qu'à Fondaudège, le but étant de faire venir de plus gros groupes. Héméra version Ravezies ce sera aussi un lieu tourné vers les entreprises de la Data et de l'Intelligence Artificielle. « Une thématique qui reste transverse » selon Benoît Droulin d'Héméra.



Favoriser la collaboration

En provenance de la métropole bordelaise mais aussi de Nouvelle-Aquitaine et de Paris, les entreprises avaient déjà contraint la Halle Héméra à afficher complet cinq mois avant son ouverture. Et même si les offres n'ouvriront qu'en février pour Ravezies, les demandes se bousculent déjà. Les attentes sont grandes et la nouvelle alliance en a pris la mesure. « Aménager l'espace c'est un métier que nous possédons en commun » note Daniel Palmaro. Si Clairsienne, bailleur de 12 800 logements, est tournée vers un public social et Héméra vers un public entrepreneurial, les deux créent des microcosmes favorisant l'inclusion et la concertation. Les partenaires jurent aussi que Ravezies n'est qu'un point de départ vers d'autres projets d'aménagement. « C'est dans notre ADN », conclut Julien Parrou-Duboscq.



Par Maxime Giraudeau

Crédit Photo : Maxime Giraudeau