Economie | Invivox : la digitalisation des formations santé

18/03/2021 | La start up Invivox propose des formations à destination des personnels de santé. Avec la crise sanitaire, elle s'est digitalisée et forme davantage de personnes.

La start up Invivox, qui propose des formations aux professionnels de la santé, a du se réinventer avec la crise de la Covid-19. Pour cela, et comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, elle est passée par la voie de la digitalisation. Ce qui a entrainé un réel changement de paradigme par rapport à la formation. Ce nouveau format permet notamment de se former de manière plus régulière, à coût moindre et d'avoir accès à certaines formations en continu via la plateforme.

Invivox, le booking de formation. La start up a vu le jour il y a quatre ans. Pour se former, les médecins plébiscitaient beaucoup le tête-à-tête. Pour faire simple, ils se rendaient directement chez un confrère et suivaient une opération ou se renseignaient sur une technique opératoire par exemple. Mais vous vous en doutez bien, ce n'était pas une mince affaire à organiser ! C’est là qu’Invivox intervient ! « On est un peu le booking de la formation médicale », explique Julien Delpech, directeur général de la start up. « Un praticien met son expertise au profit des autres. Par exemple un cardiologue au CHU de Bordeaux nous donne une disponibilité, avec un type d’opération et le nombre de personnes qu’il peut recevoir, et nous on pousse la formation vers une communauté de professionnels ». Pour le reste, tout se fait en ligne à travers l’agence de voyage d’Invivox. Mais ça... c’était avant que la Covid ne vienne tout bousculer ! « Ce modèle s’est évidemment écroulé avec la crise sanitaire, et l’offre de service de voyage avec.

« En quelques semaines, il a fallu se réinventer, trouver un nouveau format de formation. » Mais Invivox a su rebondir. Et plutôt bien, puisque la start up n’a subi aucune casse sociale. Mais alors, comment ont-ils fait? Avec son équipe de 33 employés, Julien Delpech a fait fonctionner sa matière grise. Et on peut le dire, le résultat se veut plutôt concluant ! L’idée a été, comme dans beaucoup d’autres domaines, de digitaliser l’offre de formation. Avec une plateforme très ergonomique et facile d’utilisation, Invivox met au service des professionnels de santé des formations gratuites ou payantes. Un pari qui n’était pas forcément gagné d’avance, puisque « la médecine était très peu digitalisée avant. Mais une habitude s’est créée sous la contrainte », explique le directeur général.

L’idée est donc de proposer des contenus sous forme de webinaires, de classes virtuelles. Au final, ils sont passés de 4 000 professionnels de santé formés en 2019, à 44 000 en 2020 (66% en France, 21% en Europe, 13% ailleurs dans le monde). « Ça s’explique notamment par le fait qu’un médecin peut avoir autant 3 personnes qui suivent sa formation derrière un écran, que 700. Pour lui, ça ne change rien ». Pour Invivox, c'est une augmentation de 127% du chiffre d’affaires sur l’année 2020.

Franchir les frontières

Toucher beaucoup plus de monde en même temps n’est pas le seul avantage de ce nouveau format ! Cela permet de se former beaucoup plus régulièrement, puisque l’offre de formation est importante sur la plateforme. « On propose des formats plus courts, de trente à quarante-cinq minutes. Mais cela permet de réitérer l’expérience de façon plus régulière ». On est là, face à un changement de paradigme par rapport à la formation. L’avantage également, et c’est un pan sur lequel Invivox veut davantage se développer, c’est de pouvoir franchir plus facilement les frontières. « On souhaite vraiment démocratiser l’accès à la formation médicale pour les médecins du monde entier. Faire de la France une véritable référence en matière de formation ». Parce que si Julien Delpech est sûr d’une chose, c’est que les professionnels de santé ne reviendront pas en arrière pour se former





Capture d'écran de la plateforme Invivox avec différentes formations proposées.

Mais comment peut-on passer d’une formation au bloc opératoire à une classe virtuelle ? Ce n'est pas si compliqué. Sur la toile des tonnes de vidéos d’opérations sont disponibles en libre accès. L’idée, c’est que le praticien commente une technique opératoire, en illustrant ses propos avec cette vidéo. Ce qui lui enlève du stress d’une part, et cela lui permet de pouvoir revenir en arrière et insister sur certains points. Mais pour que tout cela aboutisse, il a fallu évidemment former et accompagner les personnels de santé, vers la digitalisation. « On pensait qu’ils seraient réticents, et au final, pas du tout ! », se réjouit le directeur général.

La formation pour tous

L’avantage de ce nouveau format, c’est d’avoir un accès à l’information, même après coup, puisque certaines vidéos restent disponibles à la demande sur la plateforme d’Invivox. Récemment, la start up a débuté un partenariat avec Banlieue santé, une association dont le but est de faciliter l’accès à la santé pour tous. « Abdelali El Badaoui - président de Banlieu Santé - travaille avec plus de 220 associations. Banlieue Santé sert alors de relais pour les formations que l’on propose, pour son réseau associatif », explique Julien Delpech. « C’est vraiment parti d’un intérêt commun, de multiplier les formations pour les personnels de santé ». Invivox et Banlieue Santé ont pu constater que les personnels de santé ont moins accès à la formation. Certaines formations sont payantes mais ce n'est pas le cas pour toutes, et il est très simple de s'inscrire. « C’est simple comme deux clics ».



Par Mélanie Philips

Crédit Photo : Aqui.fr