Economie | JO 2024: Les petites entreprises en forme olympique !

01/02/2020 | Un duo sportif à Bordeaux: Tony Estanguet président du comité d’organisation de Paris 2024, médaillé olympique et Ryadh Sallem ancien athlète paralympique et parrain.

Les JO 2024 à Paris sont une opportunité économique pour les entreprises. Seulement, l'idée que seuls « les gros poissons » peuvent prendre part à l’aventure persiste. Faux ! Le tour de France « Entreprendre 2024 » assume le contraire et encourage les PME et TPE à répondre aux appels d’offre des JO. Porté par les Banques Populaires et Caisses d’Épargne (BPCE), le MEDEF, France Active, le CNCRESS et Les Canaux ; sans oublier Tony Estanguet, président du comité d’organisation de Paris 2024. Le lancement national de ce tour s’est déroulé à Bordeaux, le 30 janvier dernier au Palais 2 l’Atlantique.

Bordeaux n’est pas un choix anodin pour le lancement du tour de France « Entreprendre 2024 ». Et pour cause, Paris 2024 « offres de belles opportunités économiques à Paris mais il faut que ça le soit aussi en région » soutient Jérôme Terpereau, président du directoire de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Mais pas seulement pour les grosses entreprises ! Et pour preuve, les PME et TPE composent 60% des entreprises impliquées dans les Jeux olympiques et paralympiques 2024. C’est pourquoi, ce Tour de France comptera 16 dates à travers le pays, pour encourager les petites entreprises à prendre part à l’aventure olympique. Secteur de l’alimentaire, des services et les associations, tous les acteurs du tissu économique sont concernés. Il faut « dénicher du savoir-faire » souligne Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO 2024, et pas seulement dans le secteur sportif.

Mégaphone

Pour faire rayonner les opportunités des JO, deux plateformes sont été spécifiquement créées. Entreprises2024 portée par le MEDEF, communique les appels d’offre publics et privés liés aux Grands évènements sportifs en France, à toutes les entreprises. ESS2024, quant à elle, cible, soutien, informe, les entrepreneurs et les entreprises de l’économie sociale et solidaire. Ces supports permettent d’aider les entreprises à prendre part à Paris 2024 et plus généralement à l’économie du sport, qui pèse 40 milliards de chiffres d’affaires. L’entrepreneur Limougeaud Frédéric Sudraud, créateur de Facil’iti en est un exemple. Créateur d’un logiciel qui rend accessible le digital à tous, séniors comme personnes atteintes d’un trouble physique ou mental. Il était l’un des entrepreneurs présents à Bordeaux lors de ce tour de France, pour proposer ces services. Utilisable sur la billetterie des JO comme au sein du village, les possibles applications du logiciel sont nombreuses pour inscrire Paris 2024 en un symbole de solidarité.

Des JO exemplaires

Des Jeux écologiques, durables et inclusifs, voici le mot d’ordre pour Paris 2024. La Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), constructeur des structures olympiques en a bien pris note. En utilisant des matériaux écologiques, elle privilégie des bâtiments bas-carbone sur le village olympique par exemple. Avec un budget total de 3 milliards d’euros, ces travaux sont aussi « un accélérateur de la mutation du territoire » comme en Seine-Saint-Denis soutient Philippe Rozier, directeur adjoint de SOLIDEO. « On a besoin d’une forte mobilisation des entreprises, l’Ile-de-France ne pourra pas y arriver toute seule » ajoute-t-il. Ces structures, seront réutilisées pour devenir des « lieux d’éducation populaire » comme souligne Lucie Gras déléguée générale ESS France. « Il faut un avant et un après Paris 2024 », promet Tony Estanguet. Verdict à l’ouverture le 26 juillet 2024.



Par Margaux Bonfils

Crédit Photo : MB