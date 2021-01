Economie | BziiitAcademy, LA solution pour sauver l'événementiel grâce à l'hybridation ?

05/01/2021 | La bziiitAcademy se sert de la data et de l'intelligence artificielle pour accélérer l'hybridation des évènements et relancer le secteur.

Le domaine de l’évènementiel est très touché par la crise sanitaire. Difficile de rendre un évènement attractif sans public physiquement présent ! Depuis près d’un an, les annulations ou reports d’évènements s’enchainent. Pour faire face, l’hybridation des évènements sonne un peu comme LA solution. C’est pour cela que la société bziiit, basée à Bègles, a créé la bziiitAcamedy. À quoi sert-elle? À qui s’adresse-t-elle ? Tant de questions auxquelles Laurent Tripied, CEO de la startup, a répondu.

« L’objectif est de démontrer que l’hybridation va devenir le nouveau standard du marché vu que les évènements vont avoir des difficultés à s’exécuter physiquement », débute Laurent Tripied. Très bel objectif ! Mais, c’est quoi concrètement, cette hybridation ? Un évènement dit hybride est un évènement qui regroupe à la fois l’expérience sur site - physique donc - et en ligne. Un point important que le CEO souhaite souligner, c’est l’accessibilité : « on montre à travers tous les événements sur lesquels on travaille qu’il n’y a plus aucun secteur qui n’est pas touché par l’hybridation ». La santé, l’agriculture, l’emploi… tout le monde y trouve sa place ! La bziiitACADEMY a vu le jour le 30 octobre 2020, jour du second confinement. Elle est reliée à la plateforme Data de bziiit créée il y a trois ans et qui monitore 1 800 évènements en France et à l’international. Elle accueille aujourd’hui 123 « bziiiters ».

Digitalisation des évènements

La bziiitACADEMY a pointé le bout de son nez pour accélérer la transformation digitale des évènements. Et pour ce faire, la data et l’intelligence artificielle en sont les clés. Elles agissent autant au niveau stratégique qu’opérationnel. Sur le plan stratégique, elles permettent une étude des marchés, tendances et communautés, mais aussi la co-construction de l’évènement avec les partenaires et les communautés. Dernier point important, la simulation prédictive est possible, et aide à la configuration de l’évènement pour un résultat optimal. Du coté opérationnel, un accès à 500 « bonnes pratiques d’hybridation » observées sur plus de 1800 évènements est donné. Ensuite, il est possible de faire du monitoring en temps réel et enfin, la possibilité de mesurer le retour sur investissement de chaque événement réalisé.

« C’est beaucoup de datas, de processus de collecte et de qualification de données et de technologies derrière tout ça. Un programme de Recherche et Développement soutenu par la Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine nous a permis de concevoir une interface intuitive et collaborative pour que ce soit perçu comme quelque chose de très simple », explique Laurent Tripied. La bziiitACADEMY offre des certifications reconnues et les formations durent entre 2 à 9 mois, en fonction du niveau. En effet, la plateforme héberge cinq niveaux : l’explorateur, en quête d’inspiration, le pragmatique, devenir pro et devenir expert. Ces temps de formation s’adressent à quatre types d’acteurs événementiels, tous touchés par la crise sanitaire : les organisateurs d’évènements publics/privés, les exposants, les gestionnaires de lieux et les prestataires évènementiels.

L’entraide pour faciliter la conception d’événements à fort impact positif

Un point central de cette formation, au-delà de la mise en pratique avec la création d’un évènement, c’est l’entraide. En effet, pour monter en compétence, il est nécessaire « d’aider un bziiiter » en lui offrant ses compétences. « On aide les gens à comprendre ce que c’est qu’hybrider un évènement et comment on fait pour que les évènements permettent de faire avancer la société grâce au « concept d’événement a fort impact positif » », conclue Laurent Tripied.



Par Mélanie Philips

Crédit Photo : Bziiit