Création d'un réseau de physiothérapie animale en Charente

En Charente, Alforme propose de la rééducation et de la remise en forme pour animaux. Chaque année, plus de 200 personnes sont formées et plus de 1 200 animaux sont traitées. Elle va créer le 1er réseau de vétérinaires généralistes et spécialistes autour de la physiothérapie animale. Ce projet, Vet'Alforme, va apporter un ensemble d'outils opérationnels et innovants au travers d'outils digitaux, en partenariat avec l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (94).