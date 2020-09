Economie | La CCI de la Dordogne lance un appel aux collectivités pour soutenir l'économie

13/09/2020 | L'inauguration de la foire exposition de Périgueux qui a lieu jusqu'au 20 septembre dans un contexte sanitaire strict, marque la rentrée politique.

La Foire-exposition de Périgueux a débuté ce samedi 9 septembre pour neuf jours de festivités. Une édition marquée par la crise sanitaire qui a poussé organisateurs et exposants à s'adapter. L'inauguration de cet événement économique, demeure un moment à ne pas manquer pour les acteurs de la Dordogne pour les élus et surtout les candidats à de prochains scrutins. En Dordogne, économie rime bien souvent avec politique. Christophe Fauvel, le président de la CCI souhaite créer un couple fort entre les intercommunalités et la chambre consulaire pour accueillir les entreprises sur le territoire.

Malgré le contexte inédit l'inauguration de la 77e édition de la foire-exposition de Périgueux (du 9 jusqu'au 20 septembre au parc de Marsac-sur-l'Isle), qui s'est déroulée samedi marque le coup d'envoi de la rentrée politique. De nombreux élus étaient présents, le président du Conseil départemental de la Dordogne, Delphine Labails, la nouvelle maire de Périgueux et première vice-présidente de l'agglomération périgourdine, représentant Jacques Auzou, absent, le nouveau maire de Marsac sur l'Isle, Yannick Bidaud, Claude Bérit-Debat, et Bernard Cazeau, les deux sénateurs en fin de mandat. Pendant plus deux heures, ils ont déambulé dans les allées élargies pour cause de coronavirus, ont discuté avec les exposants, presque deux fois moins nombreux que d'habitude. Cette édition accueille 120 exposants au lieu de 220 en année habituelle, conséquence d'une année complètement inédite avec deux mois de chiffres d'affaires en moins pour la très grande majorité des entreprises, et le virus qui circule toujours. Le monde politique, conscient de la nécessité de relancer l'attractivité économique de la Dordogne était bel et bien présent. Dans l'assistance, les échanges concernaient aussi les futures échéances électorales et notamment les sénatoriales qui ont lieu le 27 septembre. Certains candidats avaient fait le déplacement, Jean-Pierre Cubertafon, député Modem du Périgord vert, soutenu par LREM, ou encore Alain Castang, le maire de Rouffignac-de-Sigoulès. Pour le conseil régional, le bergeracois Christophe Cathus était présent et après avoir reprécisé les soutiens de la Région à l'économie, a indiqué qu'il était volontaire pour un nouveau mandat. Seul était absent, le représentant de l'Etat, qui avait indiqué faire valoir son droit de réserve pour cause d'élections sénatoriales.

Une plus grand coopération entre la CCI et les EPCI

Dans son propos, lors de l'inauguration, le bergeracois Christophe Fauvel, président de la CCI de la Dordogne a évoqué le plan France relance en saluant que le gouvernement a fait le choix de s’appuyer sur les CCI pour accompagner les commerçants et indépendants à la transition écologique. Les Chambres de commerce sont également à la manœuvre pour aider la transformation numérique des TPE / PME et relancer l’export avec la Team France Export. Il a lancé un appel aux collectivités communautés d'agglomérations, communautés de communes) et à leurs représentants. "Dans ces moments de tension, il faut je crois renforcer au plus vite et au plus fort notre coopération. Nous devons travailler plus efficacement ensemble. Nous avons des compétences et des moyens à réunir pour que la Dordogne retrouve au plus vite son niveau d’activité, et que notre territoire soit l’un des premiers à faire de la relance une réalité. Christophe Fauvel a proposé une grande réunion le 1er décembre pour travailler à l'intérêt général. Parmi les pistes évoquées, la création d'un guichet unique pour accompagner les entreprises et futurs entrepreneurs dans leurs projets et favoriser l'attractivité du territoire départemental. Le message du président Fauvel a été entendu par Delphine Labails qui a indiqué que les coopérations entre l'agglomération périgourdine et la chambre consulaire sont appelées à se développer. Germinal Peiro, le président du Département, a aussi précisé le soutien de la collectivité l'économie notamment en indiquant les investissements réalisés dans le cadre de la mise en place de la fibre et du très haut débit.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : aqui.fr