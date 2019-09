Economie | La foire exposition de Périgueux revient à ses fondamentaux

03/09/2019 | Rendez-vous économique de la rentrée, la foire exposition de Périgueux est de retour du 7 au 15 septembre avec son lot d'animations gratuites et d'enseignes.

La Foire exposition de Périgueux marque la rentrée économique : toute la Dordogne se retrouve au Parc des expositions du Périgord, à Marsac-sur-l'Isle pour une tournée des stands, car elle reste un rendez-vous d'affaires avec un nombre d'exposants stable, autour de 210, et des animations pour tous notamment la quinzaine de manèges gratuits. La Chambre de commerce et d'industrie, organisatrice de l'événement espère faire aussi bien que l'an passé et atteindre les 55 000 entrées, ce qui en fait la troisième manifestation en termes de fréquentation en Nouvelle-Aquitaine, derrière Bordeaux et La Rochelle.

"La foire exposition de Périgueux demeure un événement majeur économique dans le département. Nous accueillons un peu plus de 200 exposants, autour de 210 - 215, qui réalisent une grosse part de leur chiffre d'affaires pendant les neuf jours de la foire. c'est en réalité, un vaste centre commercial à ciel ouvert, explique Delphine Khairallah, présidente de la Commission de la Chambre de commerce qui organise la foire. Du 7 au 15 septembre, il y en a pour tous les goûts puisque une vaste zone est dédiée aux loisirs, avec quinzaine de manèges gratuits. Cette 76e édition marque les vingt ans de gratuité des manèges avec des espaces dédiés aux touts petits, notamment des structures gonflables. Le programme se veut un subtil mélange entre des animations pour tous les publics et un lieu d'affaires commerciales. "Cette édition marque la volonté de revenir aux fondamentaux", souligne Didier Vassal, le directeur du Parc.

210 commerçants et artisans viennent exposer leurs voitures, piscines et camping-cars à la vente, parler énergies renouvelables, loisirs, équipements de la maison, aménagements. "Cette année, on a du refuser des enseignes du secteur des énergies renouvelables, pour des questions d'équilibre entre les secteurs d'activité. Entre 70 et 80 % des exposants viennent de la Dordogne, et le taux de fidélisation atteint 75 %", poursuit Didier Vassal, le directeur du Parc "Certaines enseignes ne sont pas présentes, car elles ont réduit ces dernières années, leur force commerciale, et ont à nouveau des carnets de commande remplis. Elles n'ont pas de disponibilité pour la manifestation. A noter qu'une vingtaine d'entreprises, des TPE et des plus importantes, se sont regroupées au sein du Cercle des affaires. Certaines étaient déjà présentes sur la foire et ont par conséquent réduit leur surface commerciale, mais cela permet à d'autres, notamment des artisans ou des commercants, exerçant seul ou avec de toute petite équipe d'avoir une lisibilité sur cet événement commercial. On trouve notamment des petits commerces de centre ville de Périgueux," observe Delphine Khairallah.

55 000 entrées espérées

Pour maintenir la fréquentation autour de 55 000 entrées (chiffre de l'an dernier), l'équipe du parc mise sur les animations. Les traditions occitanes seront une nouvelle fois présentées aux visiteurs : chants, danses, animations et une vingtaine d'artisans présentant des vieux métiers. Des démonstrations de cuisine sont également au menu avec la réalisation de soupes. Si la foire exposition n'a plus beaucoup de lien avec l'agriculture depuis plus de vingt-cinq ans, le secteur avicole est bien représenté par le Groupement Avicole de Trélissac qui milite pour la sauvegarde et promotion de l’élevage des animaux de basse cour de race pure. Côté restauration, le carrefour de la gastronomie avec un nouveau restaurant basque sera ouvert midi et soir. Chaque jour, des animations musicales sont prévues. Pas de vedette, ni de têtes d'affiches, mais le choix de groupes locaux a été privilégié. Lors de la nocturne du 14 septembre, les visiteurs pourront découvrir le Duo Peuch Varaillon : Un duo à l’énergie débordante, pour un moment de complicité musicale incomparable. Le lendemain, en nocturne, Les Zamidal sont au programme. Traduisez Les amis d’Alles- sur- Dordogne. Une bande de joyeux copains qui prennent, retournent et font valser, groover la musique traditionnelle, quelques notes de pop, de rock tout en restant dans l’esprit du bal traditionnel. Ils vont enchanter le public avec leur bonne humeur communicative et venez découvrir cornemuses, flûtes, accordéon, pédale électro guitare … Pour dynamiser la fréquentation, l'équipe du parc a aussi prévu le retour des démonstrateurs et de nombreux cadeaux à gagner dont une voiture, des trotinettes électriques et des vélos à assistance électrique.

Pour faciliter l'accès à la foire exposition, des navettes sont mises en place par Péribus, depuis le centre-ville de Périgueux.

En pratique : du 7 au 15 septembre, de 10 h à 20 h. Nocturnes jusqu’à 23h les samedi 07, vendredi 13 et samedi 14. Tarifs : 7 €, Happy Days : 4 € pour tous les lundi 9, mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 septembre. Tarif enfant (5 à 11 ans) : 4 €, Gratuit pour les – 5 ans. Plus d'infos : https://www.foire-exposition-perigueux.fr



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : archives Claude Hélène Yvard