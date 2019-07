Economie | La technopole de Bordeaux Technowest change de dimension

05/07/2019 | La technopole bordelaise Technowest ouvre trois nouveaux sites: le Bouscat, Bordeaux Métropole Energies, et la CALI à Libourne.

Jeudi 4 juillet, la technopole bordelaise Technowest organisait le Tech'Day, grand rendez-vous de l'innovation de la métropole bordelaise. A cette occasion Andréa Kiss, maire du Haillan et présidente de la technopole, a présenté les 60 start-up présentes et annoncé l'ouverture de trois nouveaux sites: le Bouscat sous la présidence du maire de la commune Patrick Bobet, Bordeaux Métropole Énergies, présidé par Jacques Mangon et enfin le premier incubateur hors les murs de la métropole: la CALI (du nom de la Communauté d'Agglomération du Libournais) présidée par le maire de Libourne, Philippe Buisson.

Ça grouille. Ce bruissement continue donne l'impression d'entrer dans une fourmilière, jeudi matin 4 juillet, en passant la porte du Hall Bordeaux Métropole. Effectivement ça fourmille, d'idée, d'innovations. Ce jour là se tenait la seconde édition de l'événement Tech'Day, organisée par la technopole bordelaise,Technowest. Soixante start-ups réunies sous le puit de lumière de l’Hôtel de Bordeaux Métropole, et parmi elles, des représentants d'industriels, de fonds d'investissement, de donneurs d'ordre, qui passent de stand en stand comme autant d'abeilles qui butineraient dans un verger, celui de l'innovation. Cette innovation, dans la métropole bordelaise on la cultive avec soin, presque avec amour.

De 5 à 8 pôles pour Technowest

Depuis dix ans la technopole accompagne les projets innovants et les start-ups dans plusieurs domaines répartis sur cinq sites. Ainsi l'incubateur La Source, inauguré en 2018 au centre de Bordeaux, "attire les start-up qui travaillent sur l'ensemble des thématiques de Bordeaux Technowest. Puis, une fois leur résidence en incubateur achevée, elles sont dirigées vers l'un des quatre autres pôles: l'aéronautique-spatial-défense installé à Mérignac (Aéroparc) , les éco-activités à Blanquefort (Ecoparc) , la Smartcity, la mobilité et l'écologie urbaine localisées à Bégles (Newton) et enfin le bâtiment intelligent sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles (Copernic)" explique Andréa Kiss présidente de la technopole. En tout, ce sont une soixantaine de start-ups accueillies qui représentent 150 emplois. Mais les pépinières de l’innovation ne comptent pas s'arrêter là. Cette deuxième édition des Tech'Day était également l'occasion d'annoncer l'ouverture de trois nouveaux sites. Tout d'abord le Bouscat, dans la commune du même nom, qui sera dédié au commerce connecté. Ensuite, Bordeaux Métropole Énergies (BME), qui aura pour mission de développer des offres liées à la transition énergétique, en particulier la rénovation énergétique, et qui poursuivra l'objectif d'instaurer, à l'horizon 2050, une métropole bordelaise à énergie positive. Vient enfin la nouveauté qui offre une nouvelle dimension à Technowest: la CALI.

La technopole s'exporte à Libourne

C'est en octobre 2017, que les présidents de Bordeaux Métropole, alors Alain Juppé, et de la Communauté d'agglomération du Libournais Philippe Buisson signaient un protocole de coopération entre les deux territoires. Et jeudi 4 juillet l'édile annonçait, non sans fierté, l'ouverture du troisième site de la technopole à Libourne. L'objectif est de créer un pôle d'accueil des entreprises dans les domaines propres aux territoires libournais: la winetech et la foodtech. Ainsi la métropole bordelaise déploie son attractivité économique en dehors de ses murs et la met au service du reste du département. Un déploiement qui colle parfaitement au message du nouveau logo de la technopole: le papillon. Parce que c'est par un effet papillon positif, que les start-ups, chrysalides, sont de plus en plus nombreuses, et déploient leurs ailes sur un territoire de plus en plus vaste.

Un nouveau siège social pour Technowest

Technowest aura bientôt un nouveau un cocon. Le site "Cœur Aéroparc", terrain de 6 hectares situé au sein de l'OIM (Opération d'Intérêt Métropolitain) Aéroparc, accueillera le nouveau siège de la technopole bordelaise. De nouveaux locaux, livrés en 2020, et qui intègrent des espaces plus adaptés à l'accueil des partenaires de la technopole et des start-ups. "Le vaisseaux amiral de l'innovation bordelaise" lance François Baffou directeur de Technowest.



Par Anna Bonnemasou

Crédit Photo : Anna Bonnemasou Carrere