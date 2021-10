"A chaque fois qu'une reprise transmission d'entreprise ne se passe pas, c'est une perte de compétences, de services pour la population et de production qui disparait. C'est un enjeu stratégique régional, en particulier pour tous les départements de l'intérieur", explique Philippe Dauche, vice-président de la Région en charge du tourisme, de l'économie territoriale. Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a fait de la transmission d'entreprise une priorité. Chaque année, il décrète le mois de novembre, mois de la transmission reprise d'entreprise, en multipliant les événements et les initiatives à travers le territoire régional.

Un des objectifs est de construire une nouvelle feuille de route dès l'an prochain, pour favoriser la transmission des entreprises. Comme le souligne, Colette Langlade, conseillère régionale déléguée à la transmission et la reprise d'entreprises : " la reprise d'une entreprise c'est un taux de survie supérieur à une création, le maintien des savoir-faire, et un niveau de rentabilité obtenu plus rapidement".

Eric Chassagnon, après des années d'expérience à des postes de direction dans le secteur des métiers d'arts sur Paris, a repris la société des meubles Rouchon, entreprise familiale existante depuis 2018 dans le Périgord noir. "On a repris il y a un an, et aujourd'hui, on ne peut que se féliciter d'avoir franchi le pas. Nous avons été bien accompagnés par Périgord développement, la Chambre de commerce de la Dordogne. Nous avons été soutenus et accompagnés, par le Département, la Région, ce qui a été un élément déclencheur pour convaincre les banques", témoigne Eric Chassagnon, qui met en oeuvre un plan ambitieux de réactivation commerciale. "Il reste beaucoup à faire, mais l'appareil de production est viable" .

Une cinquantaine d'événements dans la région

Depuis 2017, l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine ont initié, avec l'ensemble des acteurs économiques, un plan d’actions pour agir en faveur de cette grande cause régionale, avec notamment l’organisation d’un "Mois de la Transmission Reprise". Ce mois de la Transmission est l’occasion pour les chefs d’entreprises de rencontrer des conseillers et experts en transmission et de s’informer sur les aides existantes dans le cadre de dispositifs publics soutenus par la Région. Ainsi, des manifestations, des webinaires, des échanges auront lieu tout au long du mois et sur tout le territoire leur permettant de bénéficier d’un accompagnement individualisé. Une cinquantaine d'événements sont recensés sur un agenda en ligne consultable sur https://moisdelatransmission.fr .

Via cet open-agenda, on peut retrouver toutes les initiatives en faveur de la transmission / reprise. A noter qu’une opération évènementielle intitulée « Villes & Villages de la reprise » est proposée par le réseau des chambres des métiers et d’artisanat (CMA). Elle valorise la transmission-reprise sur un territoire dans lequel ont été accompagnées plusieurs reprises d'entreprises artisanales au cours des derniers mois. Des ateliers-conseils sont également organisés dans chaque département.

"En 2022, nous souhaitons faire évoluer l'ensemble des dispositifs en consultant l'ensemble des chambres consulaires, les représentants des branches professionnelles, pour construire une nouvelle feuille de route afin de construire un écosystème efficace et impulser une nouvelle dynamique", poursuit Philippe Dauche. Cette feuille de route viendra en complément des dispositifs et aides déjà existantes. Parmi les nouveautés, la mise en place d’une plateforme de concertation. En effet, afin de lancer les travaux sur la feuille de route, cette plateforme de concertation est disponible jusqu’au 31 décembre à l’adresse suivante : https://participez.nouvelle-aquitaine.fr

Des webinaires le mardi