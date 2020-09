Economie | Landes : une saison estivale disparate et des bons cadeaux pour un automne gourmand

01/09/2020 | 500 bons de 150€ seront offerts aux premiers inscrits pour (re)découvrir la qualité de vie à la landaise jusqu'en novembre

Après un printemps confiné qui avait soulevé de fortes craintes pour la filière tourisme, la côte landaise a attiré beaucoup de monde cet été. Pour continuer à faire venir des touristes sur l'arrière-saison, le Conseil départemental, avec le Comité départemental du tourisme (CDT), relance l'opération « Landissimes », mais « gourmandes » cette fois.

En juillet, plus de 50% des professionnels du tourisme avaient un taux de remplissage supérieur à 70%, en léger retard par rapport à 2019. Les meublés de tourisme ont particulièrement bénéficié de l'afflux avec 20% de locations en plus, devant l'hôtellerie (+6 points), essentiellement sur le littoral, a détaillé Hervé Bouyrie, président du CDT, lors d'une conférence de presse à l'Hôtel du Département ce mardi.

Un bémol, l'hôtellerie de plein air avec 73% des campings en baisse d'activité, notamment les 4 étoiles qui hébergent d'habitude la clientèle étrangère de tour opérateurs. Pour août, près de trois-quarts des hébergeurs estiment le taux de réservations supérieur à 70%, les résidences secondaires ont été occupées quasi-constamment, et les commerçants semblent satisfaits. Quant à septembre, c'est souvent en dernière minute que se décident les séjours, mais « on remarque déjà une forte fréquentation sur les routes » selon le responsable, également maire de Messanges.

A table autour des produits landais

Pour accompagner l'automne touristique, les Landes « remettent donc le couvert » avec les « Landissimes gourmandes », à savoir 500 bons de 150€ offerts aux vacanciers séjournant dans le département entre le 1er septembre et le 2 novembre afin de « les encourager à venir et les mettre à table autour des produits landais de qualité », a expliqué Xavier Fortinon, président du Conseil départemental.

Pour en bénéficier, il est nécessaire de justifier de 250€ minimum de dépenses, incluant deux nuits en hébergement classé ou labellisé, une note de restaurant, et un achat de produits chez un producteur local, en lien avec la Chambre d'agriculture, le label Bienvenue à la ferme, les circuits-courts landais et la Cave des vignerons du Tursan (dégustation et bouteille de vin gratuites en prime).



L'opération prolonge les « Landissimes estivales », lancées en juin avec 3.000 bons vacances sur, grosso modo, le même principe, à ceci près qu'il fallait effectuer une activité sportive ou culturelle au lieu d'acheter du foie gras ou du Floc de Gascogne, des filières qui souffrent aussi. Sur les 3.000 remboursements offerts, 30% venaient pour la première fois dans les Landes. Le dispositif a été un déclencheur de séjour pour 36% d'entre eux, et aussi un déclencheur de dépenses, puisqu'en moyenne, les bénéficiaires ont consommé 66€/personne/jour (45€ estimés généralement). 80% des bons ont été utilisés sur le littoral ; 11% par des Franciliens, 10,5% par des Girondins, 7,3% par des Basques ou Béarnais, 5,7% par des Toulousains, etc.

Covid oblige, aucun de ces vacanciers n'a pu profiter des innombrables fêtes landaises qui réjouissent d'ordinaire le territoire. « Le manque de festivités, a conclu M. Bouyrie, a été impactant sur le bien-être de la population. Les gens ont été plus tendus que d'habitude. Vivement qu'on les retrouve ! ». Vivement, en effet.



Par Julie Ducourau

Crédit Photo : JD