08/10/20 : Deux-Sèvres : Le collectif Bassines non merci organise une manifestation ce dimanche 11 Octobre à Epannes à 14h contre le projet de création de 16 bassines sur le bassin de la Sèvre niortaise et du Mignon, en présence de Y.Jadot, J.Bové et B.Biteau.

07/10/20 : Charente-Maritime : la commune de Saint-Pierre d'Oléron est lauréate pour être un centre de préparation des Jeux olympiques 2024 dans six disciplines: handball, badminton, judo, taekwondo, taekwondo para-olympique et BMX Race.

06/10/20 : La foire aux livres de Brive, qui devait se tenir les 6,7 et 8 novembre sous une forme réduite, n'aura finalement pas lieu cette année, a annoncé la mairie ce mardi. La prochaine édition est programmée les 5,6 et 7 novembre 2021.

06/10/20 : Charente-Maritime : la CdC d'Oléron organise le 7/10 une journée-conférence (9h30-17h30) au cinéma l’Eldorado à Saint-Pierre sur le thème « Gestion du littoral : quelles évolutions depuis 2010 ? ». Des experts aborderont les risques côtiers actuels.

06/10/20 : Charente-Maritime : à l'aéroport de La Rochelle, la ligne La Rochelle – Lyon est, depuis hier, de nouveau desservie 2 fois par jour les lundis et vendredis, au départ de La Rochelle à 6h00 et 17h10.

05/10/20 : L'Arena Futuroscope et le CREPS de Poitiers ont été retenus par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour pour devenir Centre de Préparation aux Jeux pour des équipes de basket-ball, hand-ball et volley-ball.

04/10/20 : A l'image de Xavier Fortinon dans les Landes ou Germinal Peiro en Dordogne, Jean-Jacques Lasserre Président des Pyrénées-Atlantiques, a porté plainte contre E. Zemmour pour "son discours de haine à l’encontre des migrants mineurs" tenus mercredi sur CNews

04/10/20 : À Périgueux, le site-musée gallo-romain Vesunna a subi d'importantes inondations samedi 3 octobre. Sur son site Internet, la Ville annonce que "pour des raisons de sécurité", Vesunna est fermé au public et le restera jusqu’au 6 octobre "au minimum".

02/10/20 : Le Département de la Dordogne a voté à l'unanimité que le Centre départemental de la communication va prendre le nom de Joséphine Baker, vedette de music-hall, résistante, combattante de la liberté, ayant vécu au château des Milandes à Castelnaud.

02/10/20 : L'édition 2020 du 10km des Quais de Bordeaux, prévue le 8 novembre, a été annulée en raison de « la situation sanitaire et de l'incertitude qui l'entoure » annonce l'organisation .

01/10/20 : Conçue pour la plateforme web de France TV, Girlsquad est une fiction audiovisuelle pour adolescents de 10x22 minutes. Accompagné par le BAT 40, le tournage a débuté le 24 septembre et s’étale sur 25 jours entre Dax, Seignosse et Capbreton.

30/09/20 : A l’occasion des 230 ans des Départements, une cérémonie hommage au premier Président de l’Administration Départementale est organisée ce 3 octobre par le Département de la Creuse, en présence de Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoire