Economie | Le cognac dépasse ses records de vente

20/08/2019 | Les expéditions de cognac ont atteint pour leur plus haut niveau en volume et en valeur

L’année 2018-2019 a été bonne pour le cognac et ses exportations (98% des ventes). Les expéditions sont en croissance de plus de 2,5 % en volume et près de 6,9 % en valeur, estime le Bureau National Interprofessionnel du cognac (BNIC) : « 211,1 millions de bouteilles ont été expédiées cette année, pour un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros au départ de Cognac », annonce l’interprofession. Le cognac se situe aujourd’hui en tête des vins et spiritueux français en termes de valeur marchande, dont il représente un quart du marché de l’exportation.

Sans surprise, les Etats-Unis sont toujours les plus gros clients, avec 94,3 millions de bouteilles expédiées sur la campagne 2018/2019. A lui seul, le continent nord américain représente 97,7 millions de bouteilles exportées, avec une progression de +8,8% de bouteilles, dont la valeur a augmenté dans le même temps de +17,6%. Là bas, le cognac surf toujours sur la mode des cocktails. L’Extrême-Orient arrive juste derrière les Etats-Unis avec 60,0 millions de bouteilles (soit 28 % des expéditions), dont le marché s’est simplement stabilisé, tout en restant tiré vers le haut par le marché chinois.

« Plus contrastées, les expéditions en Europe sont en repli avec – 4,6 % en volume et – 6,4 % en valeur, soit un total de plus de 39,4 millions de bouteilles », annonce le BNIC. L’Europe de l’Est compense toutefois, avec une progression de + 4,2 % en volume et + 3,5 % en valeur. Quant au marché français, il reste le 5e marché du cognac, devant l’Allemagne et le Royaume Uni, avec une croissance de + 9,3 % en volume de vente (– 23,8 % en valeur). De nouveaux marchés s’ouvrent progressivement depuis une décennie du côté de l’Afrique du sud, du Nigéria et des caraïbes, avec des exportations en petite hausse de 12%. Ils pèsent aujourd’hui 7,0 millions de bouteilles.

En termes de standing, le cognac VS reste le plus vendu (51% des exportations), devant le VSOP (38%). Les plus vieux cognac ne représentent que 11% des exportations, avec une demande en légère baisse.

Pour accompagner cette croissance, la filière poursuit l’agrandissement de son vignoble de 10 000 hectares sur trois ans, selon un plan établi en fonction des estimations d’expéditions. Une fois ces nouvelles vignes plantées, le potentiel du vignoble sera de 86 000 hectares contre 76 000 hectares aujourd’hui. « Ce développement vient en complément des actions de renouvellement du vignoble déjà entreprises sur le bassin de production Charentes-Cognac », assure le BNIC.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : BNIC