Economie | Le Département de la Haute-Vienne engage 17 millions pour relancer les travaux publics

21/04/2020 |

Le Conseil départemental de la Haute-Vienne et la Fédération des travaux publics ont tenu, aujourd’hui, leur réunion annuelle en visio-conférence, crise sanitaire oblige. Le Département a pris un train de mesures dans l’urgence afin de favoriser la reprise rapide de ce secteur économique dans les prochaines semaines avec un budget spécifique de 17 millions d’euros pour relancer les entreprises de ce secteur.

A situation inédite, décisions inédites à l’occasion du comité annuel des travaux publics, le président du Département, Jean-Claude Lebois, a annoncé qu’il mettait en place « un véritable plan Marshall » afin de soutenir la reprise des entreprises de travaux publics engagées dans des appels d’offres ou qui souhaiteront y répondre. « La crise du Covid-19 bouleverse considérablement l’activité des entreprises déplore-t-il, certaines sont à l’arrêt, c’est pourquoi nous avons souhaité mettre en place des mesures inédites que nous allons décliner dans les semaines à venir avec un engagement de 17 millions d’euros. » Le Département a décidé de maintenir ses appels d’offres en dépit du confinement (consultables sur son site www.haute-vienne.fr). Le président a demandé à ses services de réduire le délai d’instruction une fois le marché attribué pour que les travaux soient réalisés avant l’été, des commandes qui atteignent jusqu’à 10 millions d’euros. Pour les marchés de travaux en cours de consultation ou à venir, le montant de l’avance devrait être porté de 5% à 30 % après le vote des élus lors de la séance plénière de juin. Pour les marchés en cours, des acomptes vont être payés plus rapidement et aucune pénalité de retard de travaux ou de livraison ne sera facturée. Les aides allouées pour les projets des communes ou communautés de communes vont être débloquées à hauteur de 2 millions lors d’une réunion calée fin mai afin que ces collectivités participent à la reprise locale.

Les projets présentés par les maires non réélus et déjà validés par l’Assemblée départementale pourront être repris par les nouvelles équipes si elles le souhaitent. Les services départementaux de voirie vont reprendre leur activité le 4 mai pour réaliser les travaux préparatoires et de fauchage au bord des routes afin que les entreprises puissent commencer le revêtement à partir du 11 mai. Tous les agents seront équipés de masques différenciés en fonction de leur activité, les masques en tissu ayant été commandés auprès de l’entreprise locale Allande basée au Dorat qui a reconverti sa production de lingerie fine pour participer à l’effort national.

La reprise économique grâce aux infrastructures

Ce train de mesures devrait donner un nouveau souffle à ce secteur qui a repris des chantiers depuis quelques jours avec un guide de bonnes pratiques réalisé le 2 avril pour appliquer les gestes barrières et avoir un socle commun. « Ce rendez-vous a des couleurs de crise constate Julien Delaye, président de la Fédération départementale des travaux publics, depuis le 17 mars, notre profession a un genou au sol car confinement ne rime pas avec travaux à l’extérieur et elle s’interrogeait sur la sécurité de son personnel, nous constatons une baisse de 70 % des appels d’offres et un investissement privé qui s’est essoufflé mais nous avons la chance de travailler à nouveau grâce à un effort collectif auquel participe le Département en tant que grands donneurs d’ordre. La reprise économique passera par l’entretien, la sécurisation et le développement des infrastructures, c’est peut-être le moment de se resserrer pour sortir des projets écologiques. »

Au-delà de la crise sanitaire, cette réunion a permis de faire le point sur les projets d’investissements et travaux en cours prévus cette année avec un budget de 83 millions d’euros, voté en février (+8,3 % en un an) dont 72,9 M€ pour les travaux et aides aux communes, 11,2 millions pour le déploiement du très haut débit et 1,9 pour mettre en place une Société Publique Locale dédiée au tourisme.

Parmi les principaux travaux engagés par le Département, plus de 20 millions seront consacrés au réseau routier avec, notamment, une nouvelle procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique sur la RD 704 au sud du Vigen après annulation de la première par le Tribunal administratif ou sur la RD 19 avec l’étude d’une liaison pour relier Saint-Yrieix-la-Perche à l’A20. En plus, plus de 15,3 millions seront réservés aux travaux d’entretien concernant la RD 11 entre Bosmie-l’Aiguille et Nexon, la RD 711 entre Bessines et Châteauponsac et la RD 15 entre Nexon et Châlus. Des chantiers importants engagés depuis plusieurs mois ont toutefois pris du retard en raison du confinement que ce soit la reconstruction du Centre départemental de l’enfance et de la famille à Limoges, l’aménagement d’une passerelle à Saint-Pardoux qui reliera les sites de Santrop et des Chabannes ainsi que la rénovation du Pont du Dognon. Enfin, Jean-Claude Leblois a également lancé un appel à l’Etat afin qu’il participe à ce plan de relance en engageant rapidement les travaux de la Nationale 147 entre Poitiers et Limoges. « La consultation des entreprises peut être effectuée aujourd’hui assure-t-il, l’enquêteur public a rendu ses conclusions, il n’y a pas d’avis défavorable donc il faut démarrer. »



Par Corinne Merigaud

Crédit Photo : Conseil Départemental de la Haute-Vienne