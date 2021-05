"Le parc de la Chrysalide, est le symbole du renouveau de cette zone économique et commerciale à l'Ouest de Périgueux. C'est de l'investissement local réalisé par des investisseurs périgourdins, avec des emplois à la clef", a indiqué Yannick Bidaud, maire de Marsac-sur-L'Isle, en présentant le projet d'investissement de 10 millions d'euros. La Chambre de commerce et d'industrie, propriétaire de l'ensemble du parc des expositions du Périgord, a vendu 3 hectares sur les 11 à deux investisseurs privés : Martine Saphores, périgourdine d'origine et ancienne patronne du groupe Profil intérim et la famille Pautard, propriétaire de la concession de camping-cars et de véhicules de loisirs du même nom.





Pour faire vivre cet espace de trois hectares, Martine Saphores va investir la majorité des fonds : un peu plus de sept millions d'euros. Elle achète les terrains puis les loue à des acteurs locaux : " Ce qui me plait c'est de pouvoir créer, créer des emplois surtout dans cette période. J'ai toujours expliqué que si j'investissais ce serait ici en Périgord " explique Martine Saphores. Le reste des investissements concerne la famille Pautard avec trois millions d'euros pour construire sa concession de camping-cars toute neuve en remplacement de celle de Coulounieix-Chamiers: " Nous avons besoin de visibilité et de nous développer. Nous sommes trop à l'étroit dans nos locaux actuels. Cela nous tenait à coeur de rester à l'Ouest de l'agglomération périgourdine, nous sommes là depuis 1934 ", précise Anthony Pautard, qui dirige avec son frère David l'entreprise qui emploie 19 salariés. le déménagement pourrait créer deux embauches supplémentaires. Aujourd'hui, le terrassement du parc est terminé puis les bâtiments vont progressivement sortir de terre. L'installation des nouvelles activités sera progressive entre septembre et décembre prochain. Dix bornes de recharge pour voitures électriques seront également installées dans ce parc.