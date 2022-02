| Bassens: le port accueille une livraison en voilier cargo

L'image est belle! Le voilier cargo Avontuur, en provenance d'Amérique du Sud a été accueilli lundi 7 février sur le terminal de Bassens pour y décharger sa cargaison de café cacao et rhum. Tout un symbole aussi en matière de décarbonation des activités portuaires car cette livraison par une goélette à 2 mâts, longue de 43 mètres, construite en 1920, et équipée de panneaux solaires et d’éoliennes est une première pour le Port de Bordeaux. Une logistique maritime innovante, qui a nécessité une manutention spécifique et adaptée à des marchandises "conventionnelles", faisant intervenir une grue portuaire de capacité 24 t.