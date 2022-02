Economie | Le Rallye des Pépites : Les entreprises engagées ouvrent leurs portes

11/02/2022 | Ludique, informatif, et porteur de valeurs, le Rallye des Pépites propose une autre manière de découvrir les acteurs de l'économie locale.

Les inscriptions sont ouvertes pour la 8e édition bordelaise du Rallye des Pépites. Ce rendez-vous qui ouvre les portes de 18 entreprises au grand public, se tiendra le samedi 2 avril 2022, en présentiel, après deux ans en visioconférence. A cette occasion, en famille, entre collègues ou amis, les participants pourront découvrir les métiers et valeurs de ces entreprises à travers des animations, challenges et quiz.

C'est par équipes de 4 personnes, que les participants à ce Rallye pas comme les autres, pourront découvrir plusieurs professions de manière immersive, au fil d’un jeu de piste, aidés par une application mobile pour suivre l’itinéraire. Les entreprises partenaires, ou « pépites », recevront les équipes pendant 30 minutes. Ludique et informatif, l'évènement se veut aussi porteur de valeurs.

Le Rallye des Pépites est d'ailleurs soutenu par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Plan d’Action Régional Entrepreneuriat au Féminin. Ethel Le Bobinnec, fondatrice de l’évènement, tient en effet à valoriser la mixité professionnelle et l’entrepreneuriat au féminin. Et les entreprises participantes partagent ces mêmes valeurs.

Equité, cohésion, mixité Chez Proxima partenaires, les salariées ayant des enfants bénéficient d’horaires aménagés. Des baby-sitters sont mis à disposition lors des rendez-vous professionnels organisés par l’entreprise. « Nous sommes une petite entreprise qui avance très vite et c’est grâce à la cohésion entre nous, explique Luna Ginestet, alternante responsable marketing et développement. On veut montrer qu’on peut faire de grandes choses avec très peu de moyens. C’est l’équité, la cohésion et la mixité qui nous aident à aller où on veut aller. »

Sandrine Caruel, chargée de communication à la Caisse d’épargne Aquitaine et Poitou Charentes, assure : « Chez nous les RH sont attentifs à une égalité professionnelle homme femme sur les sujets de rémunération, promotion, recrutement et formation. Le Rallye, c’est vraiment une belle équipe que nous sommes fiers d'accompagner ! »

Qu’ils soient étudiants, salariés, retraités ou en recherche d’emploi, les bordelais curieux sont invités à découvrir les entreprises locales. Les inscriptions s’effectuent sur le site du Rallye et restent ouvertes jusqu’au 13 mars.



Par Nolwenn Tournoux

Crédit Photo : Nolwenn Tournoux