Economie | Le Rallye des Pépites : un jeu de piste à la découverte du patrimoine économique girondin

10/02/2020 | Le samedi 4 avril, le Rallye des Pépites invite à une plongée au cœur d’une trentaine d’entreprises à Bordeaux et Libourne.

Le Rallye des Pépites a vu le jour en 2015 sous l’impulsion de deux femmes, Ethel Le Bobinnec et Clara Maumont. A l’origine, toutes deux souhaitaient véritablement faire découvrir l’entreprenariat au féminin et la richesse du tissu économique bordelais d’une façon ludique. « Et cette ambition n’a pas changé », souligne Ethel Le Bobinnec. En effet pour cette 6ème édition, le samedi 4 avril prochain à Bordeaux et Libourne, le Rallye des Pépites désire toujours et encore présenter ces femmes qui évoluent à des postes à responsabilités « montrer que c’est possible ! »…

Vous êtes un chef d’entreprise, une famille, un apprenti, un étudiant, un groupe d’amis… Vous souhaitez découvrir le tissu économique girondin ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! En effet, le samedi 4 avril, le Rallye des Pépites vous propose de vous immerger dans des entreprises* bordelaises et libournaises afin de découvrir les métiers qui s’y cachent et la place de la femme dans la sphère entrepreneuriale. Ainsi, en une journée, chaque équipage composé de quatre personnes découvrira six entreprises. Sur chaque site, ils seront reçus pendant une trentaine de minutes par des salariés qui leur parleront de leur métier et leur feront faire leurs tâches de travail sous le format « vis ma vie », « car l’idée n’est pas de regarder mais bien d’agir ».

Depuis six années déjà, cet événement se tient à Bordeaux « et, à chaque fois, il remporte un vif succès », assure Ethel Le Bobinnec. En effet, et du côté des entreprises et du côté des participants, le sourire s’inscrit sur les lèvres à la fin de la journée. « Pour les salariés, le fait de parler de leur travail les valorisent. Ils se préparent à cette prestation avec hâte, ils sont motivés et cela les fédère encore davantage ». En présentant les métiers qu’elle abrite, l’entreprise se fait connaître et « c’est aussi une façon pour elle de recruter et de travailler sa marque employeur ». Les participants plongent donc dans un univers qui leur est pour certains inconnu et vont interagir avec les salariés. « Notre leitmotiv est l’humain donc nous privilégions les interactions entre les employés et le public », spécifie Ethel Le Bobinnec.







La femme au cœur de l’entreprise

Si l’objectif de ce Rallye est bien de s’immerger dans l’activité économique de l’entreprise, le but est également de montrer la femme à des postes à responsabilités. « Nous souhaitons véritablement faire prendre conscience de la mixité qui doit exister au sein d’une entité », stipule Ethel Le Bobinnec. Certaines entreprises participantes ne répondent pas à ce critère, mais justement ce n’est pas grave car elles se questionnent. Thalès participe depuis quatre ans au Rallye et s’est servi de cet événement comme outil pour désacraliser ses métiers ». Cette immersion se fait d’une façon ludique car sous forme d’un jeu de piste. « Les participants devront répondre à des questions au sein des entreprises visitées. A la fin de la journée, nous calculerons les points de chaque équipage et remettrons des récompenses. »

Pour cette édition 2020, les deux responsables ont réfléchi à un parcours dédié à l’apprentissage. En effet, « nous avons répondu à l’appel à projet « Prépa Apprentissage #Démarretastory » lancé par le Ministère du Travail et du coup l’AFPA nous a sollicitées pour proposer un circuit spécialement consacré à l’apprentissage, détaille Ethel. L’objectif est d’aborder l'orientation professionnelle sous un nouvel angle avec une approche éducative disruptive ». Et du côté de Libourne, le Rectorat a souhaité que les collégiens et lycéens se mobilisent pour participer à cet événement afin d’être sensibilisés à l’activité économique du territoire. Portées par leur entreprise VOUS COM'L Ethel Le Bobinnec et Clara Maumont organisent également un Rallye des Pépites depuis trois ans à Pau et Limoges et depuis un an dans l’agglomération de Châtellerault-Poitiers. Enfin, soutenu par l'Etat via la Délégation Régionale aux Droits des Femmes dans le cadre du Plan d'Action Régional pour valoriser l'entrepreneuriat au féminin, par la Région Nouvelle-Aquitaine, par le Groupe Caisse des Dépôts, le Rallye des Pépites se veut être « un outil de valorisation du territoire qui concourt à la connaissance du tissu économique local. »



Pour participer au 6ème Rallye des Pépites, inscription obligatoire avant le 23 février 2020 sur bordeaux.rallyedespepites.com



*Les entreprises participantes à ce 6ème Rallye des Pépites : APEC, BNP Paribas, Brico Relais, Caisse d’Epargne, Capdevielle, CaSa Cocktails, CESI, CEVA, Cultura, Crédit Agricole Aquitaine, Dekra, Histoire de Gourmandises, I2S, Kedge Business School, La Poste, Legrand, Leroy Merlin, Mylan, Novotel, Ordre des avocats, Primobox, SNCF Réseau, Soin de Soi, STEF, LNA Santé, Thalès, Veolia, Vorwerk, Vinci.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Le Rallye des Pépites