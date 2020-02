Economie | Le salon Profession'L à Bordeaux: Deux journées pour Elles et avec Elles

05/02/2020 | Le salon Profession'L et ses partenaires donnent rendez-vous aux Bordelaises (et au-delà) pour sa 8ème édition afin de promouvoir l'épanouissement professionnel des femmes.

Ce jeudi 6 février marque le retour du salon Profession'L. L’inauguration de cette nouvelle édition de ce salon dédié à la reconversion professionnelle des femmes se tiendra à 10h30 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Bordeaux. Le 6 et le 7 février sont les deux jours choisis par les organisatrices pour aider les femmes à être actrices de leur carrière. L’événement, dont l'entrée est libre, accueillera 90 entreprises et organismes professionnels et 65 conférences tout au long des deux jours.

Sur ses deux journées, le Salon Profession'L vise à aider les femmes à prendre en main leur carrière, "à sortir du cadre et des cases” pour citer Valentine Mulliez Bardinet et Séverine Valette co-fondatrices du Salon Profession’L. Une occasion "de rencontrer des experts pour recueillir des informations et conseils qui donneront l’impulsion et permettront à chacune d’être actrice de leur carrière”, soulignent-elles.

Cette 8ème édition, dans les murs de la Mairies de Bordeaux, mettra notamment l’accent sur les secteurs innovants du monde du travail où le besoin de mixité est prégnant (le commerce, l’e-santé, la transition énergétique, ...) et les formations associées. Deux jours de salon et de conférences qui s'organiseront autour des thématiques de la formation, du recrutement, de la création d’entreprise et de l’accompagnement individuel afin d'aider les participantes dans leurs reconversions. Les 90 entreprises partenaires du salon apporteront aussi des réponses autours de ces 4 thématiques.

L'ambition des cofondatrices et de leurs partenaires est de permettre aux femmes de trouver ou de retrouver leur voie, d'inspirer et de nourrir les réflexions sur le changement de vie professionnelle.

Un salon pour Elles

Au programme: 65 tables rondes, conférences et workshops ont été pensés pour aborder ces deux journées autour de la reconversion professionnelle. Ces nombreux rendez-vous auront pour but de traiter des sujets autour de l’entrepreneuriat, du développement personnel et des secteurs innovants où le besoin de mixité est prégnant tels que la E-santé, la transition écologique, le numérique. Des personnalités, cheffes d’entreprises, sportives de haut niveau ainsi que des femmes ayant réussi leur reconversion viendront également partager leur expérience.

Les participantes auront ainsi l’opportunité de rencontrer un trio de femmes patronnes: Hélène Boulet Supau qui racontera son expérience à la tête de Sarenza et à la fondation de Fabworkplace, Diana Brondel, CEO et fondatrice de Xaalys et Catherine Sueur, présidente du Directoire de Télérama. Elles seront présentes dans le cadre de la table ronde "Le digital au coeur du recrutement" (le 6 février), et plaider au passage sur le besoin de mixité du secteur...

Jenny Chammas (coach de vie certifiée et auteure) et Hermès Garanger ( lama, productrice TV et auteure) seront aussi de la partie pour la table ronde "Réussir, une question d’équilibre". Elles viendront partager leur opinion sur la reconversion (6 février), mais surtout tenter d'inspirer leur auditoire et lui permettre d'oser franchir ce pas qui n'est (souvent) pas que purement professionnel.



Les participantes pourront aussi compter sur Mélanie Guibert (exploratrice de l'accompagnement et de la transformation humaine et auteure de Devenez la meilleure version de vous-même) et Garance Yverneau (fondatrice et CEO de 5A Conseil, cabinet engagé pour la Reconversion Professionnelle des Femmes) qui tenteront de repondre aux interrogations que se posent certaines femmes sur comment entreprendre une reconversion équilibrée et épanouissante (6 février).

De plus, Vanessa Guyard de Evocime et Corinne Barbot de Kedge Executive Education, viendront pour la conférence "Parcours Formations"(7 février 2020), à travers leurs expériences et leurs prises de paroles, elles essayeront d’ouvrir les portes de la reconversions aux femmes présentes à l’évènement.

Le salon permettra aussi de réunir autour d'une table ronde " Mental & confiance en soi au service de son projet de vie professionnelle" (vendredi 7 février), des femmes engagées comme Magali Baton (médaillée mondiale et fondatrice du Cabinet Seika Coaching spécialisé en Préparation Mentale, Gestion du Stress et Confiance en Soi), Christelle Gauzet (ancienne policière gagnante de Koh Lanta et fondatrice de la société Défid’Elles, des Raids Aventures & Dépassement de soi) et Joly Andres (manager chez Engie et auteure de À la conquête du bonheur professionnel).

À côté de de ces conférences, témoignages et tables rondes le salon sera aussi animé par des workshops et des ateliers pour permettre aux femmes d'"avancer selon [leurs] envies". Et entre deux conférences ou ateliers, les participantes sont biensûr invitées à visiter les pôles formations et recrutements du Salon où écoles, associations et entreprises seront présents pour répondre à toutes les questions.

Pour en savoir plus https://salonprofessionl.com/



Par Kevyne Grah

Crédit Photo : Salon Profession'L