Economie | Les atouts et talents de Limoges Métropole s'afficheront à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine en septembre

24/08/2021 | Pour les élus, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine est une belle opportunité pour faire briller les atouts de Limoges jusqu’à Paris

Un mois pour se vendre. C'est l'opportunité qu'a saisi Limoges Métropole et son office de tourisme intercommunal en investissant la Maison Nouvelle-Aquitaine située dans le 1er arrondissement de Paris en septembre. Pour ce mois "Osez l’expérience Limoges”, l'établissement public mettra en valeur ses atouts dans différents domaines tels que l’attractivité économique, l’innovation, le tourisme mais aussi la gastronomie, le sport, la culture, l’agriculture… Le but est d'attirer de nouveaux talents en chassant les préjugés qui collent à la peau de Limoges. Ce mois d'événements axé sur l’inattendu et la surprise sera riche en rencontres et découvertes.

Avec un programme varié, Limoges Métropole tiendra le haut de l'affiche de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine (MNA) à Paris. Des événements sont programmés dans différents domaines grâce à de nombreux partenaires. Avec un credo : séduire de nouveaux talents désireux de changer de cadre de vie après les confinements. Une opportunité de faire connaître le territoire saisie par Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole. "L'idée est de porter Limoges hors des murs de son territoire et d'aller à la rencontre des Parisiens, fort de ses nombreux atouts. Il a besoin de visibilité, assure-t-il. La crise sanitaire a changé les habitudes d’un certain nombre de personnes souhaitant désormais quitter les grandes métropoles embolisées, ce mois de septembre à la MNA est un moyen de susciter l’intérêt et la curiosité pour attirer de nouveaux habitants."

Autre atout de poids, le coût de la vie est très attractif. "Il faut aller chercher les 800 000 à un million d'actifs qui ont subi plusieurs vagues d'enfermement dans de grandes métropoles et leur faire connaître le grand Limoges." Un objectif partagé par le maire de Limoges en charge du développement économique à Limoges Métropole. "Nous avons des grandes richesses comme la filière eau, nous devons entretenir cette pépite qui pousse toute la richesse technologique de même que l'agriculture raisonnée et bio. Nous allons remettre l'ouvrage sur le métier pour renforcer cette attractivité notamment autour des startups."

Des expositions et des animations

La Maison Nouvelle-Aquitaine sera habillée aux couleurs de l’opération « Osez l'expérience Limoges ». Dans les deux premiers espaces, les visiteurs retrouveront des photos et vidéos du territoire de Limoges Métropole et des communautés de communes alentours issues du projet commun NOTT à savoir, Porte Océane du Limousin, Elan Limousin Avenir Nature et Noblat. Deux expositions mettront en lumière les filières et secteurs économiques d’excellence. La boutique proposera des produits locaux alliant gastronomie et savoir-faire d’excellence.

Les animations commenceront le 2 septembre avec le Salon du dessin de presse et d’humour de Saint-Just-le Martel qui va fêter ses 40 ans. Les visiteurs découvriront une partie des œuvres réalisées par les dessinateurs au cours de ces quatre décennies. Le salon est programmé du 25 septembre au 3 octobre et cette journée sera l’occasion de réaffirmer la place du salon au niveau national et international avec, pour la première fois, une Masterclass animée par Placide. Les participants pourront poser leurs questions (gratuit mais inscription obligatoire 05 55 06 26 70).

Une journée gastronomie est prévue le 6 septembre avec les chefs limougeauds Guy Quéroix, David Boyer et Didier Palard. Cet événement piloté par l’Union départementale des Métiers et Industries de l’Hôtellerie, en collaboration avec des producteurs locaux, permettra de déguster des produits du terroir. Une rencontre avec la presse est prévue afin de présenter "Toques & Porcelaine", événement associant gastronomie et arts de la table. Une rencontre est prévue entre des chefs locaux et des étudiants de l'école Ferrandi qui forme l’élite de la gastronomie et de l’hébergement.

La Limousine et le CSP incontournables

La race Limousine sera en vedette, le 8 septembre, avec le Pôle de Lanaud et Limousin Promotion. La deuxième race allaitante française, première à l’export et première en Label Rouge volume, a installé son quartier général au Pôle de Lanaud, à Boisseuil. Ce sera l’occasion de promouvoir cette viande au goût persillé si reconnaissable ainsi que le travail des éleveurs et d'en savoir plus sur le concours national Limousin, le Championnat de France de la race, prévu à Limoges du 17 au 19 septembre.

La Limousine sera à l’honneur le 8 septembre grâce à Limousin Promotion et au Pôle de Lanaud - Crédit: C. Mérigaud La Limousine sera à l’honneur le 8 septembre grâce à Limousin Promotion et au Pôle de Lanaud - Crédit: C. Mérigaud

Le Limoges CSP sera à l'honneur le 14 septembre. L'occasion de plonger dans ce club riche de 29 titres, dont un titre de Champion d’Europe et 11 de Champion de France, suivi par 147.000 fans sur les réseaux. Outre l'exposition, les visiteurs pourront échanger avec le staff du club de basket. Les joueurs seront présents en fin de journée, à la veille de disputer le Trophée Michael Brooks à Levallois. Les amateurs de e-sports ont rendez-vous, le 15 septembre, pour des sensations fortes comme dans une vraie Formule 1, avec des pilotes du Team Alpine E-sports. La start-up Race Clutch est spécialisée dans la simulation de courses automobiles virtuelles ou "simracing". Il sera possible de courir sur un simulateur de l’équipe Alpine e-sporte.

La recherche et la formation à l'honneur

L’Université de Limoges proposera, le 22 septembre, une journée riche et au contenu original. Attractive, surprenante et innovante, tel est le message qu’elle compte adresser aux Parisiens. Le "scientibus" accueillera les visiteurs souhaitant vivre une expérience inoubliable. Elle surprendra en mettant en avant le secteur des céramiques techniques, l’un de ses domaines d’expertise et d’excellence. Des démonstrations et expositions mobiliseront les unités de recherche XLIM et IRCER, le LabEx Sigma-Lim, l’ENSIL-ENSCI mais aussi le Pôle européen de la céramique (et ses acteurs partenaires), le CITRA et le CTTC pour promouvoir la richesse et la variété des programmes scientifiques et de leurs applications industrielles. Un temps d’échange avec le public est prévu en fin de journée avec des startupers issus de l’incubateur AVRUL, avec des Alumnis de l’Université, installés à Paris, avec l’AVRUL et la Fondation partenariale de l’Université.

Si le confinement vous a donné envie de changer d'horizon, Limoges Métropole et la start-up "Laou" experte en attractivité territoriale seront présents à la MNA le 23 septembre. But : réunir les acteurs économiques du territoire et les Franciliens souhaitant changer d’environnement professionnel ou ayant un projet de création d’entreprise. Limoges Métropole souhaite recruter de nouveaux professionnels qui s'installeront sur son territoire et s’épanouiront dans leurs projets. Ce rendez-vous va permettre aux Parisiens de découvrir un écosystème riche en innovations, porté par une politique d’accompagnement à la création d’entreprises. La journée associera des chefs d’entreprises, la technopole, les pôles de compétitivité, clusters, l'incubateur et le réseau consulaire. Un job dating, des témoignages d’entreprises et un talk-show avec des représentants des quatre filières d’excellence du territoire rythmeront cette journée dédiée à l’innovation et à l’industrie. Le secteur industriel, le numérique et les filières d’excellence du territoire à savoir, la céramique, l’électronique, la photonique et les hyperfréquences, l’eau, la santé humaine, animale et végétale recrutent de nouveaux talents. Cette rencontre, en collaboration "Laou" et le site "Paris je te quitte", vise à soutenir le dynamisme de Limoges Métropole. Un accompagnement personnalisé sera proposé pour faciliter l’installation de nouveaux talents.

La start-up Race Clutch proposera aux visiteurs de courir comme dans une Formule 1 - Crédit : S.Massé La start-up Race Clutch proposera aux visiteurs de courir comme dans une Formule 1 - Crédit : S.Massé

Zoom sur le jazz et la reconversion d'anciens sportifs

Place au jazz, le 24 septembre, avec le 16ème festival Eclats d’émail qui se déroulera du 11 au 21 novembre à Limoges. Reconnu au niveau national, il accueillera des artistes de confirmés de la scène française et internationale. Le label "Laborie Jazz" présentera l’album « Moments » du Trio M.O.M des Frères Louis et François Moutin et du saxophoniste clarinettiste Jowee Omicil. Ce label français indépendant compte 65 références à son catalogue en seize ans, récompensé par sept victoires du jazz.

Les 28 et 29 septembre venez rencontrer les futurs managers généraux du sport formés au Centre de droit et d’économie du sport de Limoges. Créé en 1978, le CDES est une référence mondiale en matière d’expertise, publications et formations pour le mouvement sportif. Fort de trois formations françaises et de deux formations internationales diplômantes, il développe une méthode unique d’enseignement basée sur la transmission de valeurs fortes et l’échange. La 12ème promotion sera présentée à la MNA. Ce diplôme universitaire unique en France permet aux entraîneurs et sportifs professionnels d’envisager leur reconversion à l'image de Zinedine Zidane.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Sabine Massé - Limoges Métropole