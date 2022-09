Economie | La plage aux entrepreneurs, une première à Arcachon

09/09/2022 | Entre engagement et inspiration autour du thème de la relocalisation, les entrepreneurs ont rendez-vous à la plage, à Arcachon le 16 septembre.

Arcachon n'est pas celle que vous croyez. Station balnéaire sans aucun doute, mais pas que. Le 16 septembre sous l'impulsion de la Ville et d'Arcachon Expansion, le Palais des congrès d'Arcachon accueillera un événement économique inédit : « La plage aux entrepreneurs ». Business et réseautage avec vue en quelque sorte. Avec pour ambition d' « inspirer, innover, transformer sa façon d’entreprendre » sur le thème du Made in France, cette journée placée sous le signe du partage et de l'échange, a pour parrain Guillaume Pepy, ex PDG de SNCF, désormais Président d'Initiative France, réseau associatif de financement de créateurs et repreneurs d’entreprises.

En choisissant le thème du Made in France pour sa première édition, La plage aux entrepreneurs tient à mettre à l'honneur les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui s’engagent pleinement dans la fabrication française ou qui souhaitent relocaliser leur activité. Et par la mise en en avant de paroles, expériences et témoignages d'hommes et de femmes qui vivent un engagement entrepreneurial « à la française », l'ambition est bien aussi de provoquer « un déclic » chez les quelque 500 participants attendus au rendez-vous.

Economie et émotion

En plus d'être inédite, la journée se veut résolument inspirante. Loin des chiffres, des tendances et autres projections qui font le quotidien et le langage des chefs d'entreprises, la matinée veut surtout communiquer et « provoquer l'émotion », assume bien volontiers Frédérique Dugény, directrice générale d'Arcachon Expansion.



Dans cet esprit, figurent notamment au programme de la matinée des « témoignages mobilisants d'entrepreneurs coachés » tout exprès pour une prestation calibrée à ces rencontres d'un type un peu inhabituelle. Issus de secteurs divers (agricole, artisanal, tech...) Damian Py, Gilles Attaf, Hubert Motte, Jean-Louis Plot, Julien et Myriam Tuffery, Hélène Taquet, Luc Lesenecal témoigneront dans un discours « tête, cœur, tripes » de leur expérience, de leur projet, de leur entrepreneuriat… d'eux finalement plus que de leur entreprise. Les mots d'ordre ici sont « vécu », « humilité » et « authenticité ».

La reconstruction de l'industrie française

L'après-midi reprendra un schéma de conférences un peu plus classiques avec un premier temps d'échange dédié à la réindustrialisation à travers des témoignages de dirigeant.e.s engagés dans la reconstruction de l’industrie française. Parmi eux Fabrice le Saché,Vice-président du Médef, Marc Pradal, Président de Kiplay, Carine Guillaud, Présidente de Relocalisation.fr, Nicolas Gomarir, Président du Maillot français et Charles Huet, Président de la Carte Française.



Enfin l'après-midi se terminera par « une conférence inspirante » d'Emery Jacquillat, président de la Camif et de la communauté des entreprises à mission. Son thème : le futur du Made in France « ça commence par nous ». Une invitation de plus à l'introspection puis au passage à l'action pour les participants.



Programme détaillé : www.arcachon.com

Billetterie : https://www.billetweb.fr/la-plage-aux-entrepreneurs-1ere-edition



Par Solène Méric

Crédit Photo : Rundvald