Les fleurons de l'aéronautique néo-aquitain au Bourget !

06/06/2019 | Du 17 au 23 juin prochain, l’aéroport du Bourget accueille le 53ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace. 68 entreprises de Nouvelle-Aquitaine seront présentes…

Le 53ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace ouvre ses portes le 17 juin prochain à l’aéroport du Bourget. Comme chaque année depuis 2005, les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie érigeront un stand commun, véritable vitrine de la richesse aéronautique de ces deux territoires. 140 entreprises seront ainsi présentes, dont 68 de Nouvelle-Aquitaine touchant toutes les spécificités de ce secteur d’activité. « Par nos entreprises, nous voulons montrer que notre région est prête à relever les grands défis de la filière aéronautique et spatiale », tient à souligner Alain Rousset, le président de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Des défis ! Voilà ce à quoi la filière aéronautique et spatiale est confrontée aujourd’hui. Des défis de différentes natures : faire face à l’augmentation des livraisons attendues dans un contexte de contraintes sur les prix et l’industrialisation, à l’arrivée de nouveaux acteurs liées aux nouvelles technologies telles que les applications et les drones, à la multiplication des projets de R&D ou encore aux enjeux énergétiques et environnementaux. « Tous ces défis, la Nouvelle-Aquitaine est en mesure de les relever aujourd’hui grâce à nos pôles d’excellence, nos compétences et nos moyens mis en œuvre sur notre territoire », assure Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine.



La formation, priorité de la Région

Ces atouts certains seront mis en avant lors du 53ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace qui se tiendra du 17 au 23 juin à l’aéroport du Bourget. La Région sera présente au côté de l’Occitanie Hall 4 grâce à 68 entreprises reflétant les compétences de la filière. Ce Salon sera également l’occasion pour la Région de présenter officiellement sa nouvelle feuille de route baptisée « Maryse Bastié » du nom de l’aviatrice limougeaude pionnière de la discipline dans les années 1920/1930. « Avec cette nouvelle feuille de route, précise le chef de file de la Région, nous avons l’ambition de mettre en place, sur notre territoire, les conditions permettant de réinventer la chaîne de valeur pour une filière aéronautique et spatiale décloisonnée, innovante, agile et durable. » Et pour imaginer les avions de demain, le secteur a besoin de trouver les profils qualifiés. Pour ce faire, « sous cinq ans, nous allons doubler le nombre d’ingénieurs dans l’aéronautique, en finançant la construction de trois nouvelles écoles d’ingénieurs. Car, aujourd’hui, nous nous devons de monter en compétence. »



Aerospace Valley au rendez-vous

Le Pôle de compétitivité Aerospace Valley sera, bien entendu, présent lors de ce Salon International. Fort de 850 membres et de 580 ETI/PME, « 2/3 des exposants sur ce stand seront des membres ou des prospects de notre Pôle », notifie Bruno Nouzille, vice-président d’Aerospace Valley. Fondé en 2005 et situé géographiquement sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, Aerospace Valley abrite cinq pôles d’excellence prénommés des « écosystèmes ». Les priorités stratégiques relèvent de l’aéronautique, de l'espace et des systèmes embarqués tels que des drones avec pour enjeux l’avion vert, les systèmes de mobilité autonome et connecté et la performance industrielle. Lors de cet événement, Aerospace Valley présentera son projet international qui vise à accompagner à l’international la filière, en sélectionnant des acteurs néo-aquitains souhaitant élaborer des projets en consortium et répondant aux challenges des grands groupes partenaires tels que ArianeGroup ou Dassault. Ce projet a été sélectionné par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’AMI - l’appel à manifestation d’intérêt en faveur du développement international - baptisé Sirena.



Le Salon du Bourget est destiné aux professionnels du 17 au 20 juin, et au grand public du 21 au 23 juin.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Région Nouvelle-Aquitaine