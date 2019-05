Economie | Les immanquables de la Foire de Bordeaux

16/05/2019 | Du 1er au 10 juin prochain, la Foire de Bordeaux fêtera sa 98ème édition au Parc des Expositions de Bordeaux. On a fait une petite sélection pour vous résumer l'essentiel.

Bientôt centenaire mais toujours là. Du 1er au 10 juin prochain, la Foire Internationale de Bordeaux prendra à nouveau possession du Parc des Expositions de Bordeaux Lac, avec un important focus sur le côté "expérientiel" et adapté à tous les types de publics. 1200 exposants y sont attendus sur 200 000 mètres carrés (soit la deuxième foire de France en termes de superficie) et l'organisateur prévoit 220 000 personnes sur l'ensemble de la manifestation (soit la même jauge que le nombre de visiteurs de l'an dernier). On a sélectionné pour vous les principaux temps forts de ces dix jours de festivités.

Une escale au Japon

Comme chaque année, la Foire de Bordeaux se pare d'un thème et d'une exposition principale. Après la Californie l'an dernier, c'est au Japon que l'évènement a souhaité emmener ses visiteurs. La France a fêté en 2018 le 160ème anniversaire de l'amitié Franco-Japonaise, la Foire compte bien prolonger un peu les festivités. Elle le fera de trois manières différentes : par le biais d'une exposition muséale de 2000 mètres carrés d'abord. Elle revisitera l'Histoire du pays à travers différentes époques et thèmes, de l'époque féodale aux richesses de l'art en passant par le Tokyo moderne via la recréation d'un quartier emblématique (Shibuya). Aux côtés de cette exposition, on retrouvera un "Village Japon" de 500 mètres carrés où de nombreuses démonstrations (arts martiaux, cérémonie du thé, kimonos) et initiations (calligraphie, manga, origami...) seront accessibles aux visiteurs de la Foire au sein du nouveau hall "Palais 2 l'Atlantique" récemment inauguré. Enfin, les amateurs de spectacle pyrotechniques pourront reste un peu plus longtemps sur place puisque la nocturne du vendredi 7 juin leur donnera l'occasion d'assister à un spectacle pyromusical baptisé "Origami, le Japon aux milles visages" où l'on tirera des Hanabi (ou fleurs de feu, les feux d'artifices japonais) sur les berges du lac.

Un peu de nouveauté

Chaque année, la manifestation apporte son lot de nouveautés pour tenter d'élargir son public. L'édition 2019 ne fait pas exception. Ainsi, les 1er et 2 juin prochain, la Foire accueillera le "salon baby" dédié aux familles et à l'accueil des nouveaux-nés. Il permettra de retrouver en vente de multiples équipements et du matériel pour équiper les jeunes parents dans tous les domaines, de la nutrition à la santé en passant par l'éducation. Un "village de la parentalité et de la petite enfance" viendra compléter l'offre et permettra aux parents, actuels ou futurs, d'échanger avec des assistants maternels et professionnels de l'enfance autour de tables rondes thématiques.

Si vos enfants sont un peu plus grand, on vous conseille d'aller jeter un oeil à l'Open France Robocup Junior le même week-end. Ces compétitions verront s'affronter les 50 meilleurs équipes de France de jeunes de 11 à 19 ans par le biais de robots fabriqués par leurs soins dans des compétitions de football ou encore de sauvetage. L'an dernier, Bordeaux s'est portée candidate (avec succès) à l'accueil de la version "adulte" de cette RoboCup en 2020 après que l'équipe bordelaise Rhoban (dirigée par Olivier Ly) ait remporté la première place en 2018 pour la troisième année consécutive. Du 23 au 29 juin 2020, 3500 participants issus de 45 pays s'y rencontreront, la Robocup Junior qui se déroule pendant la Foire servira donc de "galop d'essai". À noter que la Foire accueille également pour la première fois cette année le Village des Sports, auparavant installé pendant Salons Vivons, bientôt remplacés par un nouvel évènement dédié à la maison prévu pour cette fin d'année.

Enfin, pour les amateurs de "geekeries" souhaitant prolonger l'expérience, le "soulèvement des machines" (coucou Terminator) est justement le thème de la cinquième édition du Bordeaux Geek Festival, les 8, 9 et 10 juin. Après s'être regroupés autour de quatre labels ("Tech" dédié aux sciences et technologies, "E-Sport" pour les compétitions de jeux-vidéo, "Awards" qui récompense des jeunes vidéastes et leurs chaînes Youtube et "Comics" qui convoque les dessinateurs de super-héros), le BGF inaugure cette année un label "Kids" destiné aux enfants de 3 à 11 ans avec des activités spécifiques au programme et de nombreux acteurs de la EDTECH (contraction d'"éducation" et de "technologie"). Le concert inaugural sera également, à n'en pas douter, l'un des temps forts de ces trois jours. Il se tiendra au Rocher de Palmer le vendredi 7 juin et invoquera, par le biais d'une rétrospective musicale interprêtée par 40 jeunes musiciens, les plus grands héros du jeu vidéo, du cinéma d'animation et de la pop culture en général, de Final Fantasy à Game of Thrones sans oublier un petit détour du côté des compositions du studio Ghibli. Pour découvrir l'ensemble du programme de ce "salon dans le salon", rendez-vous sur le site internet https://geek-festival.fr/.

L'agriculture en fête

On vous en a déjà pas mal parlé, mais la Foire, c'est aussi le Salon de l'Agriculture. Il se tiendra, lui aussi, du 1er au 10 juin et rassemblera pas moins de 400 bovins, 300 équins, une centaine d'ovins, de nombreuses volailles et animaux de basse-cour. Éleveurs et producteurs de toute la région s'y donneront rendez-vous autour de plusieurs temps forts. On notera par exemple Aquitanima, grand-messe des neuf races bovines de Nouvelle-Aquitaine (Charolaise, Bazadaise, Blonde d'Aquitaine, Salers, Bordelaise, Jersiaise, Limousine, Parthenaise et Prim'Holstein), avant la troisième édition de la journée ovine durant laquelle le public pourra assister à des démonstrations de tontes à la main et à des manipulations d'animaux par des élèves de lycées agricoles de la région. Pour les amoureux des chevaux, le pôle Équitaine réunira 300 équins pendant toute la durée du salon. En plus du troisième Jump'In (concours de sauts d'obstacle), le Salon de l'Agriculture accueille cette année la première édition du concours Equitrait Jeune et le Challenge du Jeune Cavalier de Nouvelle-Aquitaine.

Du côté de la ferme, trois nouveaux espaces thématiques viendront s'ajouter à ceux garnissant déjà les allées du salon, sous le hall 4 : "Forêt, Bois, Papier", "Machinisme Forestier" et "Énergies Renouvelables". Les amateurs de bons produits locaux, eux, tourneront sûrement leur regard vers le "marché des producteurs", rendez-vous incontournable du salon, tout comme le nouveau venu Comptoir des vins (à partir du 5 juin) qui permettra pour la deuxième année consécutive de participer à des ateliers cocktails avec des vins médaillés au concours de Bordeaux-Vins d'Aquitaine. Enfin, pour ceux qui voudraient prolonger l'expérience, le salon met en place pour la première fois cette année une "web tv" dans laquelle on pourra retrouver reportages, débats et invités régionaux.

L'info en plus : Répartie en quatre thématiques ("créer mon univers", "élargir mes horizons", "réveiller ma gourmandise" et le salon de l'agriculture), la foire de Bordeaux sera ouverte de 10h à 19h tous les jours (sauf le vendredi jusqu'à 22h30) au prix de huit euros le ticket (6,50 euros sur internet). Le Bordeaux Geek Festival, lui, a des tarifs indépendants : 15 euros pour le pass 1 jours, 20 euros pour le pass 2 jours et 25 euros pour le pass trois jours si vous réservez en ligne. Pour avoir une idée plus complète du programme de la Foire, rendez-vous sur le site www.foiredebordeaux.com. Pour celui du BGF, direction le site geek-festival.fr.



Par Romain Béteille

Crédit Photo : CEB