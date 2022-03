Economie | Les Métiers d'arts invitent à la découverte des gestes et des matières à Nontron (24)

29/03/2022 | Les Journées européennes des Métiers d'arts, des 1,2 et 3 avril sont l'occasion pour la ville de Nontron, de renouer avec les rencontres et les savoir-faire.

Après deux années éloignées de l’essence même des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’Institut National des Métiers d’Art œuvre à remettre à l’honneur les rencontres, échanges et démonstrations de savoir-faire avec les professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant. Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art proposera deux événements en centre-ville de Nontron, les 1,2 et 3 avril afin de s’adresser aux scolaires et au grand public. De nombreux ateliers d'artisans d'art seront ouverts à tous.

Après deux ans d'absence, les Journées européennes des métiers d'art sont de retour. Et la ville de Nontron, connue pour son pôle expérimental et ses nombreux artisans riches en savoir-faire, renoue avec les échanges entre professionnels, grand public et scolaires.

Le thème choisi pour cette édition est : « Nos mains à l’unisson », autour de l’humain et du faire-ensemble. Le Pôle poursuit ainsi ses actions de sensibilisation aux métiers d’art et de promotion des professionnels des métiers d’art du territoire en proposant une programmation riche et variée.

Chaque jour, quatre artisans différents, sortis de leurs ateliers pour cette occasion, viendront munis de leurs outils et de leurs matières premières faire la démonstration de leurs savoir-faire, autour de trois après-midi thématiques : savoir-faire et nature, savoir-faire et décoration, savoir-faire et création. Les 12 professionnels participants pourront également proposer leurs productions à la vente sur les trois jours. Le vendredi après-midi est plus spécifiquement réservé aux scolaires.

Création collective dans l'espace public

Le Pôle lance un défi aux professionnels des métiers d’art et aux étudiants du Postmaster design des mondes ruraux de l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris / antenne de Nontron : celui de créer une œuvre collective, mêlant savoir-faire et matières, en public, pendant ces journées européennes. Les objectifs du collectif de créateurs sont de sensibiliser le public aux métiers d’art, de partager des compétences et des savoir-faire pour faire ensemble, se fédérer autour d’un projet commun, et participer à la vie publique.

Mobilier, objet décoratif, mobile ou statique, pérenne ou éphémère, le grand public est invité à découvrir ce qui ressortira de cet échange entre jeunes designers et créateurs métiers d’art.

Les cinq professionnelles des métiers d’art participantes sont Natalie Appert, maroquinière, Fozia Hafiz, couturière, Kristiane Hink, céramiste, Anne Le Dorlot, créatrice terre, fil et papier, Sylvie Lemal, tisserande. Avec Antoine Bachman, designer et Laura Castagné, architecte d’intérieur.



Informations pratiques :

Contact : Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin : 05 53 60 74 17 ou contact@metiersdartperigord.fr. www.metiersdartperigord.fr.

Entrée libre et gratuite : Place Alfred Agard à Nontron, (Place de la Mairie, centre-ville) ; vendredi 1er avril, 15h-18h ; samedi 2 avril – 10h-13h et 15h-18h. Dimanche 3 avril – 15h-18h.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : PEMA