Economie | Les métiers du numérique au cœur d’un Escape Game

05/09/2019 | Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine propose un Escape Game pour se familiariser avec les métiers du numérique…

« C’est la catastrophe. Plus rien ne fonctionne ! J’ai besoin de vous. Vous êtes mon seul espoir. Il semblerait que nous subissions une attaque virale généralisée. L’union fait la force. Suivez les instructions. Le temps est compté. Vous avez 1h30. Bonne chance ! » Tel est le teasing de l’Escape Game créé par Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine qui a pour but de faire découvrir les métiers du numérique et pourquoi pas faire naître quelques vocations…

« Cet outil, nous y réfléchissons depuis 2016, car le constat était criant sur le manque de développeur. Toute la problématique résidait donc dans le choix d’un moyen ludique, concret et pertinent pour inciter jeunes et moins jeunes à s’intéresser à ces métiers du numérique. » Olivier Maurice, sous-directeur de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine souhaitait proposer un autre genre de support pour familiariser le public aux métiers du numérique. « A l’époque les Escape Game étaient très à la mode. Aujourd’hui encore du reste. Cela nous a incités à nous tourner vers cet univers de jeu de rôle. » Afin d’être le plus réaliste possible dans la présentation de ces métiers, Olivier Maurice s’est entouré de professionnels du numérique pour concevoir les supports de jeu.







Escape Game mode d’emploi

Cet espace se compose de trois salles. La première invite les participants à remettre en services les serveurs informatiques et de relancer la chaîne de production du bracelet en reprogrammant le système. La deuxième intime aux participants d’éliminer les hackers introduits dans le site web de Mylink et de vérifier la fiabilité du système de reconnaissance faciale du bracelet Conectoo. Enfin, dans la troisième ils doivent récupérer un maximum de données sur les clients et les analyser pour établir un profil type et enfin réaliser une publicité pour la promotion du bracelet. Grâce à toutes ces épreuves, les participants se familiarisent avec les métiers de technicien de maintenance, développeur informatique, administrateur réseau, expert cybersécurité, chef de projet test, administrateur base de données, data analyst et ingénieur chargé de clientèle.

Certes l’ambition première est de faire naître quelques vocations, car le secteur est en manque de main d’œuvre. Mais pas que… « Nous souhaitons également inciter les visiteurs à échanger sur la vision qu’ils ont de ces métiers et, ainsi, tordre le cou à de nombreuses idées reçues », précise Olivier Maurice. C’est pour cette raison bien précise que lorsque nous entrons dans cet Escape Game s’érige devant nous le mur des préjugés. Les métiers du numérique seraient « interdits aux filles, réservés aux matheux, aux joueurs de jeux vidéo, aux introvertis, aux jeunes, aux geek… » Que nenni ! Bref, dès l’entrée, le ton est donné. Les métiers du numérique sont ouverts à tous !







Un large public visé

Cet Escape Game s’adresse à un large public. « Des collégiens aux jeunes de Mission locale, d’EPIDE (Établissement public pour l'insertion dans l'emploi), en passant par des lycéens, des apprentis de l’AFPA, des groupes d’enseignants ou tout simplement des individuels, tous sont conviés à s’essayer à cet escape game », souligne Olivier Maurice. Pour y participer, il est indispensable de s’inscrire au préalable car seuls 30 participants peuvent accéder en même temps à ce lieu. Depuis son ouverture en décembre dernier, 1 500 visiteurs ont été dénombrés. Les collèges et les lycéens représentent 75 % du public. Aussi, les professionnels de la formation, de l’éducation et de l’emploi de la Région pourront à partir de janvier 2020 réserver cet outil pour inciter leur public à découvrir ces disciplines.







Un Escape Game itinérant

Et c’est escape Game n’est pas voué à rester dans les locaux du centre régional Vincent Merle situé à Pessac. « Son dessein est d’être itinérant dans notre grande région. Ainsi, il devrait s’installer au premier trimestre 2020 au sein de la médiathèque de La Rochelle, mais également à Poitiers ou encore Limoges. » A l’occasion de sa visite de rentrée, le président de la Région, Alain Rousset, a fait savoir qu’il souhaitait que les CIO, les ONISEP et autres structures accompagnant les jeunes et moins jeunes à s’orienter puissent puiser dans les outils de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. « Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine doit devenir une maison commune de l’orientation afin que tous les acteurs de l’orientation travaillent ensemble à un accompagnement efficient de l’individu car une bonne orientation c’est la garantie d’une réussite future. »



Plus d'informations : Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Cap Métiers NA / SR