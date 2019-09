Economie | Les Pyrénées, "Territoires d'innovation"

13/09/2019 | C'est un sacré coup de pouce aux projets innovants des acteurs du département que le Gouvernement vient d'acter en intégrant le projet "Ambition Pyrénées" au sein des Territoires d'innovation

Bonne nouvelle pour le département des Pyrénées-Atlantiques, ce vendredi 13 septembre, le Premier ministre a annoncé la sélection de la candidature qu'il pilote dans le cadre de l’appel à projet « Territoires d’Innovation ». Ce programme, doté d’une enveloppe globale de 450 millions d’euros doit permettre d’accompagner une vingtaine de territoires français afin d’imaginer et de développer en 10 ans des solutions aux grands enjeux de notre société : transition énergétique et environnementale, numérique, nouvelle mobilité, agriculture, santé…

Baptisée « Ambition Pyrénées », la candidature portée par le Département, a pour objectifs de faire des Pyrénées « un territoire leader des énergies renouvelables et de construire de nouveaux modèles agricoles pour une agriculture viable et durable en Béarn, Bigorre et Pays basque ». Porté par 118 millions d'euros d'investissements privés et publics, les projets économiques et industriels, le projet « Ambition Pyrénées » en intégrant le programme « Territoires d’Innovation » se verra doter de plus de 24 millions d’euros supplémentaire par l'Etat

Photovoltaïque organique, réintroduction de la filière lin, fermes connectées

Concrètement, 20 actions d’investissement structurent le programme dont 18 sont portées par des entreprises, de la start-up au grand groupe, sur les trois transitions : énergétique, agro-écologique et numérique.

Concernant les nouvelles solutions de transitions énergétiques, sera par exemple soutenues par le programme, le projet de développement du photovoltaïque organique, produit par la société ARMOR, développé par l’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées et imaginé au sein des laboratoires de l’UPPA. En deux mots : des panneaux solaires flexibles et semi transparents sont 100 % français et 100 % revalorisables....

Sur le pan agro-écologique bénéficieront notamment de ce nouveau « label » Territoire d'innovation le projet de méthanisation à la ferme développé par la société GAZ DE FERME par lequel l’agriculteur valorise ses déchets en produisant du bio gaz et du bio méthane ; ou encore, l’entreprise Moutet d’Orthez et trois agriculteurs mobilisés pour réintroduire la filière lin dans le sud-ouest, avec pour débouchés l'alimentation animale et le textile ou les planches de surf.

Enfin sur l'axe relatif au numérique au service des territoire figure par exemple au programme, un projet bâti par le groupe SFR, la coopérative Euralis, et la Chambre d'agriculture 64 afin de développer une plateforme de services allant de la collecte de données jusqu’à leur exploitation au profit des productions agricoles. Ou la mise en oeuvre du concept de fermes connectées.

"Une formidable nouvelle pour tout le territoire"

Cette annonce du Gouvernement a bien sûr fait réagir le Président du Département, Jean-Jacques Lasserre, qui dans un communiqué, estime que « c’est une formidable nouvelle pour tout le territoire. Dans le prolongement du Plan Montagne que nous avons mis en place en 2016, la démarche « l’Ambition Pyrénées » veut montrer la réelle capacité d’innovation de celles et ceux qui vivent et travaillent ici. Cette reconnaissance est un signe fort donné par le Gouvernement à un territoire comme le nôtre, éloigné des grandes métropoles, mais qui est tout aussi capable d’imaginer et de bâtir des solutions aux enjeux du futur. C’est aussi la réussite d’un collectif dont je suis très fier et qui associe autant des collectivités territoriales comme le Département des Hautes-Pyrénées ou l’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées, que des grands groupes industriels comme ENGIE et SFR, des start’up locales, des laboratoires de l’UPPA ou le monde agricole avec l’aide de la Chambre d’Agriculture. »



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui