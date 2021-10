Economie | Les Rencontres nationales du E-tourisme de retour à Pau

11/10/2021 | Les Rencontres Nationales du E-tourisme se tiennent chaque année au Palais Beaumont de Pau. Elles sont organisées par Unitec, la MOBA et Ludovic Dublanchet, spécialiste du e-tourisme.

Dès ce lundi et jusqu'au 13 octobre, les professionnels et institutionnels du tourisme ont rendez-vous au Palais Beaumont à Pau pour la 17ème édition des Rencontres Nationales du eTourisme. Vitrine du secteur, cette manifestation, qui attire chaque année près de 850 professionnels, est devenue un carrefour incontournable d’échanges et d’innovations entre acteurs territoriaux, entreprises et start-up du tourisme. Au menu des plénières, des ateliers, un forum d'exposants, des rencontres B to B etc.

Depuis 17 ans, Les Rencontres Nationales du E-tourisme gardent le même cap : accompagner et orienter les gestionnaires de destination dans l'évolution de leurs métiers face aux nouvelles technologies et au numérique. Une évolution qui ne cesse de se déployer dans sa diversité, et explique sans doute la longévité de l'évènement. Et des métiers (et acteurs) qui face au numérique continuent en effet d'innover grâce à l'expérimentaiton et à la co-création, une double thématique qui sera d'ailleurs l'objet de la première table ronde de la manifestation dans le cadre, événement dans l'événement, des Rencontres Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine. Mais au fil de ces trois jours il sera aussi question par exemple de tourisme inclusif, de plein air, de TikTok en particulier mais des réseaux sociaux en général ou encore de tourisme bienveillant ou de « data plage »...



Innovation, start-ups et récompenses

Au-delà de ces nombreux temps d'échanges et de réflexions, proposés sous divers formats, toujours joyeux et constructifs, l'innovation technologiques et les startups ont aussi une place de choix tout au long de l'événement. En effet, 34 start-ups seront présentes au sein d'un « Village des startups» sur le Forum de l’innovation afin de permettre aux acteurs du eTourisme de s’y rencontrer et découvrir les dernières innovations du secteur portées par des entreprises venues de Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA notamment.

Des start-ups également mises à l'honneur au travers du Etourisme Start up contest qui récompense, par le biais d'un prix du jury de professionnels et d'un prix du public, les start-ups les plus innovantes parmi 5 en lice. Ont notamment été ainsi récompensée les années précédentes, Wiidii, BoatOn ou encore La Voyageuse. Mais les destinations ne seront pas à la peine, avec les Awards de la Communication Digitale. Là encore 2 prix (pro et public) leur donnent l'occasion d'être mises en valeur et de récompenser leur travail.



Incubateur Tourisme

Autre temps fort des Rencontres Nationales de E-tourisme, le lancement de l'Incubateur Tourisme. Le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine animé par l'ADI Nouvelle-Aquitaine, démarre en effet, en partenariat avec les technopoles régionales Unitec, La Rochelle Technopole et la Technopole Hélioparc, un programme d’incubation à destination des startups et ou des porteurs de projets proposant des produits et services innovants destinés au secteur du tourisme. Un programme d'incubation auquel pourront prétendre 10 lauréats.



Par Solène Méric

Crédit Photo : #ET17