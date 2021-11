Economie | NeoBusiness en Nouvelle-Aquitaine pour un B to B plus responsable et local

04/11/2021 | Le rendez-vous pensé par l'ADI pour "booster le business et les achats durables des entreprises néo-aquitaines" se tient en ligne les 8, 9 et 10 novembre.

Décloisonner les collaborations et développer les opportunités d'affaires à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, voilà l'ambition de Néo-Business Nouvelle-Aquitaine, du 8 au 10 novembre prochains. Au cœur de cet événement qui s'adresse aux startups, PME, ETI et grands groupes de la région, la tenue de rendez-vous d'affaires grâce à sa plateforme numérique dédiée. Une manière de site de rencontres des acteurs de l'économie régionale, entre grands comptes, acheteurs (publics ou privés) et fournisseurs pour aider chacun à se connaître, voire, mieux encore, à faire des affaires ensemble. Une opportunité sans doute aussi pour nombre d'entreprises de mieux rebondir post crise. Mais NéoBusiness se sont aussi des tables rondes en ligne.

La relocalisation des chaînes de valeur, le business en proximité et le consommer local, sont autant d'enjeux soulevés par la crise liée au Covid 19, que l'événement , créé par l'ADI Nouvelle-Aquitaine avec la complicité de la Région, du club des ETI et du Conseil national des Achats, vise à concrétiser plus encore le terrain économique régional.



Avec pour objectif 1000 rendez-vous en ligne sur sa plateforme Neobusiness-na, ce salon compte bien favoriser des stratégies d'achats plus locales, plus durables et plus responsables. En effet, quand les offreurs et fournisseurs de solutions peuvent d'une part gratuitement référencer leurs offres sur cette plateforme, gagnant ainsi en visibilité, les grands groupes et donneurs d'ordre ont quant à eux l'opportunité d'accélérer leur sourcing de sous-traitants et de partenaires locaux...

Une solution de facilitation de mise en réseau et d'opportunité de marché gagnant-gagnant qui court au-delà de l'évènement de novembre jusqu'à fin juin, date de fermeture de la plateforme.

Responsabilité sociétale et environnementale

Et en la matière l'évènement est prometteur puisque, à fin octobre, 760 personnes étaient déjà inscrites sur la plateforme ainsi que plus de 500 entreprises, tout profil confondu. Parmi elles, de grands noms de l'économie régionale viendront, durant ces 3 jours, témoigner lors de 3 émissions « inspirantes » axées sur la décarbonation des entreprises (le 8 novembre), les achats responsables (le 9 novembre) et enfin, sur le monde du travail et de la RH autour des notions combinées de sens et de compétences (le 10 novembre). Trois rendez-vous à suivre sur le site de l'évènement.

Interviendront ainsi des représentants d'ETI et de PME de la région telles que Gascogne, Léa Nature, Legrand, Patatam, Dalkia, Zolux, EMAC, Vicard ou encore CapIngelec. A ces différents échanges, s'ajoutera la soirée de remise du prix Cristal des Achats, spécial Développement régional et relocalisation, par le Conseil National des Achats le mardi 9 novembre au soir en présentiel et en diffusion sur la plateforme.



Par Solène Méric

Crédit Photo : rawpixel