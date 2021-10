Economie | Nouvelle-Aquitaine : le salon des produits régionaux souhaite "répondre à une attente sociétale"

14/10/2021 | Pour sa deuxième édition, le salon des produits régionaux de Nouvelle-Aquitaine, accueille 150 coopératives et entreprises agro-alimentaires de la région.

L’Arkéa Arena à Floirac, accueillait ce mercredi 13 octobre, la 2e édition du salon des produits régionaux de Nouvelle-Aquitaine. Co-organisé par l’Association régionale des industries alimentaires de Nouvelle-Aquitaine (ARIA) et la Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), le salon des produits régionaux de Nouvelle-Aquitaine, réunit cette année, 150 coopératives et entreprises agro-alimentaires de Nouvelle-Aquitaine, toutes filières confondues.

Le salon des produits régionaux de Nouvelle-Aquitaine, est selon Laurent Dulau, président de l’ARIA Nouvelle-Aquitaine, « emblématique du savoir-faire régional ». Ce sont justement 150 exposants qui sont venus représenter ce « savoir-faire », dans le but aussi de mettre en relation coopératives et entreprises avec les 300 visiteurs prévus, représentants des enseignes de grande distribution. Une véritable opportunité pour les exposants, de présenter leurs dernières nouveautés et innovations agroalimentaires, et pour la filière, de rassembler la diversité de l’offre néo-aquitaine.

Diversité certes, mais aussi exigence. Une exigence que le président de la FCD, Franck Aubrée, explique par celle des consommateurs, de plus en plus soucieux de « mieux » manger, 64 % d’entre eux assurant privilégier les produits locaux alors que 26 % souhaitent acheter davantage de produits bio. « Ce salon existe aussi dans le but de répondre aux exigences des consommateurs, la satisfaction des clients étant prioritaire » explique Franck Aubrée, « nos consommateurs ont besoin de savoir qu’ils consomment de façon raisonnée, sans nuire à l’environnement ».

Un état d’esprit, partagé par les organisateurs et les partenaires, mis en évidence par la création d’un espace dédié aux produits bio. Un engouement pour les produits régionaux qui se traduit aussi par l’augmentation du nombre d’exposants, passé de 120 lors de la première édition à 150 pour la deuxième. « C’est une augmentation significative, qui rééquilibre et représente mieux la diversité des produits de Nouvelle-Aquitaine » affirme le président de la FCD.



"Favoriser, autant que possible, la consommation écoresponsable"

Un engagement que Laurent Dulau, considère « fondamental », et qui a poussé l’ARIA a créer un label « Produit en Nouvelle-Aquitaine », destiné aux « produits de qualité exemplaire, sourcés en local et élaborés par des entreprises qui respectent des normes RSE très strictes ». Selon le président de l’ARIA, « ce label est un symbole de notre engagement pour une meilleure production et donc une meilleure consommation ».

Produire dans les meilleures conditions environnementales, est justement l’une des convictions de l’un des exposants, Bordeaux Families, coopérative de vignerons et premier producteur de vins de Bordeaux et de Crémants de Bordeaux. Thibault Ressier, responsable commercial chez Bordeaux Families, anciennement Union de Guyenne, explique que « la mission de Bordeaux Families est de produire des vins de la vigne au chai en faisant de notre engagement dans une viticulture écoresponsable, une priorité ». Adhérent depuis 2005 à la démarche Agri Confiance, la coopérative évolue vers une certification HVE3 et est engagée sur 1000 hectares, soit 20 % de sa surface globale, en Terra Vitis, une certification environnementale, reconnue par le ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation. Absent lors de la première édition, Thibault Ressier considère que « le salon est une excellente opportunité pour l’entreprise de montrer et faire connaître ses valeurs et ses engagements dans le but aussi d’aller vers une consommation plus consciente et raisonnée ».



Parmi les autres stands d’exposition, sont représentées l’ensemble des catégories de produits de Nouvelle-Aquitaine, allant du miel au foie gras en passant par le caviar aquitain et les produits biologiques à base de chanvre.



Par Margaux Renaut

Crédit Photo : Aqui.fr