Oasis Coworking : allier bienveillance et entrepreneuriat

26/03/2021 | L’espace de bureaux partagés Oasis Coworking a ouvert à Cenon en 2018.

Mathieu et Quentin, associés dans une agence de communication, ont voulu partager leurs bureaux avec d’autres entrepreneurs. Une chose en entraînant une autre, ils ont ouvert Oasis Coworking à Cenon en 2018, avant d’accueillir des entrepreneuses, par le biais d’Oasis Wave à partir de septembre 2020.

« On voulait ouvrir nos bureaux, en deux ans on a accueilli plus de 300 personnes ». Mathieu Bégaud est surpris de l’ampleur qu’a pris Oasis Coworking en peu de temps. Il a ouvert cet espace de bureaux partagé de 200 mètres carrés avec Quentin Elliez en mars 2018. Associés dans une agence de communication, les deux hommes allient leur métier original en plus de gérer l’Oasis, qui accueille des personnes dont le profil varie du travailleur indépendant à la multinationale. « On répond à des besoins immédiats. Ça a mis un peu de temps pour démarrer. Notre premier "gros" client était Vinci. Ils sont venus chez nous quand leurs bureaux étaient en travaux », précise Mathieu Bégaud.

Les entrepreneuses à l’honneur

Oasis Coworking propose à la location des bureaux ouverts ou fermés, sur une temporalité allant d’une journée à un ou plusieurs mois. « Au delà de faire venir différents profils travailler chez nous, nous pouvons aussi être un point d’attache temporaire pour des entreprises qui cherchent à s’implanter dans le secteur », reprend l’entrepreneur. L’espace propose également de louer ses bureaux pour des réunions, expositions ou autres évènements, « quand un virus ne nous l’empêche pas », trépigne Mathieu Bégaud. Pour ce dernier, le mot d’ordre de l’Oasis est « bienveillance » : « Dans ce genre d’espace, on vient certes pour travailler, mais aussi parfois juste pour échanger ou demander conseil, c’est vraiment ce qu’on cherche à mettre en place ».





Ce souci de bienveillance, Oasis Coworking l’a aussi inculqué dans « Oasis Wave », lancé en septembre 2020. Un programme d’accueil et d’accompagnement de six mois à destinations des femmes souhaitant créer leur entreprise, association ou structure de l’économie sociale et solidaire. « Nous avons répondu à un appel à projets de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui voulait développer l’entrepreneuriat féminin. On dispose aujourd’hui de 10 places, dont trois sont actuellement à pourvoir », précise Mathieu Bégaud. Oasis Wave permet aux entrepreneuses, au-delà de l’accès aux bureaux partagés, d’accéder aux réseaux d’accompagnement professionnel locaux ou de participer à des ateliers thématiques autour du monde de l’entrepreneuriat.

L’éligibilité à Oasis Wave est soumise à une condition pour les candidates : avoir créé sa structure il y a moins d’un an. « On favorisera les entrepreneuses habitant les Quartiers politiques de la Ville ou la rive droite, mais nous restons ouverts à tous les horizons géographiques », ajoute Mathieu Bégaud.

Une partie des entrepreneuses du programme Oasis Wave. ©Oasis Coworking





1,2,3 Pousse : la crèche itinérante

Parmi les femmes bénéficiant d’Oasis Wave, la cenonnaise Clémentine De Graaf. Avec son associée Magali Moro, elles ont lancé en janvier 2020 une solution de garde d’enfants innovante : 1,2,3 Pousse. Les deux femmes ont imaginé un concept de garderie itinérante, dans les Quartiers Politique de la Ville ou en milieu rural, pour des enfants âgés de 10 semaines à quatre an et demi. « Avec un véhicule utilitaire équipé de toute la logistique nécessaire au fonctionnement d’une crèche, on s’installe une journée à côté d’un bâtiment municipal pour accueillir les enfants », affine Clémentine De Graaf.

Les deux entrepreneuses vont également proposer, à partir du mois d’avril, un accueil pour les enfants dont les parents ont un projet d’insertion. « On garde les petits le temps que les parents aillent à un rendez-vous professionnel ou un entretien d’embauche, par exemple », reprend Clémentine De Graaf. Pour ce faire, les deux femmes vont reprendre, à partir du 1er avril, une crèche à Sainte-Eulalie, en délégation de service public pendant 4 ans. « À Sainte-Eulalie, nous travaillons en partenariat avec l' agence France Services [qui rassemble plusieurs services publics dont la CAF ou la Poste, NDLR], pour mettre les parents en relation avec les services publics ». Les entrepreneuses vont également proposer ce service mêlant garde d’enfant et insertion à Bassens en septembre, Bègles en octobre, puis Lormont en 2022.

Pour plus d'informations ou candidater sur Oasis Wave, contactez Oasis Coworking en ligne ou au 07 77 76 58 26.



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : YD