Economie | PME aquitaines: L'ordre des experts-comptables livre ses chiffres-clés

30/10/2019 | Chaque mois l'ordre des experts-comptables d'Aquitaine livre son baromètre économique.

Le nouveau baromètre mensuel de l'ordre des experts comptables d'Aquitaine vient de sortir, il livre comme à son habitude les chiffres-clés du climat économique à M-2 soit août 2019, comparativement à août 2018. Créée à partir des flux des télé-déclarations fiscales réa­lisées par les experts-comptables pour le compte de leurs clients TPE/PME, la base de données anonymisées du baromètre prend en compte tous les régimes fiscaux et tout type d’entreprise, de l’association aux entreprises individuelles en passant par les sociétés. Avec toujours pour périmètre géographique les départements des Landes, de la Gironde, des Pyrénées-Atlantiques et enfin du Lot-et-Garonne. Une situation globalement meilleure qu'au niveau national, à l'exception de l'exportation, toujours en recul.

Côté chiffre d'affaires les choses globalement se sont améliorées entre août 2019 et août 2018 puisque les TPE, PME du périmètre voit leur chiffre d'affaires augmenter de +3,1%. Tous les départements du périmètre, Lot-et-Garonne largement en tête en tête (+6,8%) font mieux que la variation nationale de 2,2%, à l'exception des Pyrénées-Atlantiques, à la traîne avec un chiffre d'affaires quasi stable à +1,2% pour les TPE et PME du secteur. Les entreprises des Landes et de la Gironde afficahnt quant à elle une évolution moyenne à la hausse de 3,5% de leur chiffre d'affaires.

Deuxième élément du baromètre : l'investissement des entreprises. En la matière, les 4 départements se distinguent fortement les uns des autres. Si au niveau régional, l'investissement des TPE PME apparaît en hausse de 3,4% sur un an, faisant mieux que l'évolution au niveau national (-1,4%), les chiffres au niveau départemental sont en réalité pour le moins hétérogènes. Le Lot-et Garonne arrive une nouvelle fois largement en tête avec un effort d'investissement de ses petites entreprises de +21,2% comparé à août 2018, suivi (d'assez loin) des Pyrénées-Atlantiques avec + 6,5%. Vienent ensuite la Gironde, qui, peu ou proue, maintient le niveau de ses investissements de 0,5% et enfin les Landes avec une diminution de 2,4%.

Enfin, c'est sur l'export (international et intracommunautaire) que se porte le 3ème élément du baromètre des experts-comptables d'Aquitaine. Un troisième item, marqué par un recul de -12,7% en ce mois d'août 2019 comparativement au mois d'août précédent, là où au niveau national, les exportations baissent également mais dans une moindre mesures, à -4,9%. Ce sont les entreprises landaises qui accusent la plus fortes baisse avec -33,3% des exportations. La baisse de l'export pour les PME et TPE girondines est de-14% d'un mois d'août à l'autre, et de – 5,5% pour les structures lot-et-garonnaises. Dans les Pyrénées-Atlantiques, les entreprises parviennent à limiter ce recul à -3,2%, faisant là mieux (ou « moins pire »...) que le chiffre national.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Ordre des experts comptable d'aquitaine