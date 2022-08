| Contre la grippe aviaire, un mois sans canard dans 68 communes

La filière avicoles du Sud-Ouest veut alléger les zones d'élevages les plus denses du 15 décembre au 15 janvier, pour réduire le risque de grippe aviaire. Un accord interprofessionnel doit être conclu courant septembre pour valider la non production de 500 000 canards et 600 000 volailles. Une perte volontaire de 12 millions d'euros tandis que les précédentes crises de grippe aviaire ont généré le versement de 500 millions d'indemnisations. Ce plan concerne 68 communes, principalement en Chalosse (Landes) dans le Gers et en Pyrénées-Atlantiques.