Economie | Pose de la 1ère Planche du Center Parcs Lot-et-Garonne

18/11/2019 | Le 15 novembre, les acteurs locaux ont posé la première planche du Domaine Center Parcs « Les Landes de Gascogne » situé sur les communes de Pindères et Beauziac en Lot-et-Garonne…

Préfecture, Région, Département, Communauté de communes, investisseurs, syndicat mixte, tous avaient fait le déplacement vendredi 15 novembre à 16h, à Pindères et Beauziac, pour planter la première planche du futur Domaine Center Parcs « Les Landes de Gascogne ». Un projet qualifié par tous d’« exemplaire » sur tous les plans et notamment sur l’angle économique avec l’embauche immédiate de 300 à 500 personnes pour les deux années de chantier…

Le 15 novembre dernier, une étape supplémentaire a été franchie pour le projet Center Parcs « Les Landes de Gascogne » avec la pose de la première planche. Une étape qualifiée d’« historique » par Sophie Borderie, la présidente du Département. « Jamais un projet d’une telle ampleur a vu le jour en Lot-et-Garonne. Depuis quatre ans, nous avons réussi à mettre autour de la table les acteurs locaux, les collectivités, les services de l’Etat, les Chambres consulaires pour qu’aujourd’hui, nous soyons tous présents pour poser cette première planche ». A ses côtés, Raymond Girardi, le président de la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, n’est pas peu fier d’accueillir ce Center Parcs sur ses terres.

« Nous sommes un territoire extrêmement beau et riche de sa diversité et de son patrimoine mais modeste au niveau économique, a-t-il tenu à rappeler. Nous souffrons depuis 40 ans des fermetures successives de dizaines d’entreprises et de la disparition de milliers d’emplois ». L’arrivée d’un tel projet sur ce territoire sinistré symbolise bel et bien une résurrection. 300 embauches seront effectives pour exploiter le site tous les jours de l’année. 80 % seront des CDI et à plus de 65 % des temps pleins.

Ce Center Parcs sera donc un véritable coup de booste économique pour le Lot-et-Garonne. « Nous gagnerons 15 % de lits touristiques supplémentaires ouverts toute l’année, souligne Jacques Bilirit, le président de la SEML du Rieucourt. En plus de cet apport de chiffres d’affaires, nous gagnerons en notoriété, car Center Parcs va nous offrir une nouvelle visibilité, ce qui est très positif par rapport aux investisseurs. Certains disent déjà, ‘ si Center Parcs s’installe chez vous en Lot-et-Garonne c’est qu’il y a un intérêt à y venir !’



Un ancrage local

Le projet Center Parcs « Les Landes de Gascogne » est le 1er Center Parcs du Sud de la France. Selon Yann Caillère, le directeur général du Groupe Pierre et Vacances Center Parcs, celui-ci sera différent des autres présents dans l’hexagone, car « déjà il sera plus petit. Ensuite, nous mettrons en place des nouvelles technologiques notamment en termes de chauffage, puisque 80 % du chauffage émanera de la filière bois.

Nous aurons le souci de préserver notre environnement. Donc, et c’est une première, nous retraiterons entièrement nos eaux de piscine. L’eau pourra ainsi être réutilisée, ce qui ne s’est jamais fait auparavant ! » Egalement, des engagements ont été pris pour que les entreprises qui construisent le site soient locales. Entre 300 et 500 personnes seront mobilisées pendant les deux années de chantier et près de 75 % du montant des marchés de travaux de construction seront confiés à des entreprises locales et régionales. « Les employés seront locaux et des demandeurs d’emploi à hauteur de 65 %. Aussi, « une fois que le site tournera, nous achèterons nos produits principalement auprès de fournisseurs locaux ». L’objectif est que 60 % des approvisionnements alimentaires soient d’origine locale. « Le but est véritablement d’avoir un ancrage extrêmement local ».

Pour Mathias Fekl, conseiller régional et ancien secrétaire d’Etat au tourisme « le pari des élus locaux et régionaux de développer le tourisme en Lot-et-Garonne est un pari gagnant grâce à l’implantation de cet acteur majeur qu’est Center Parcs. Nous sommes convaincus que les familles, les classes moyennes pourront trouver ici de l’authenticité, de la qualité, de la sincérité pour vivre des vacances fabuleuses ». L’inauguration officielle de Center Parcs « Les Landes de Gascogne » est prévue pour l’été 2021.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : CabinetArchitectureArotcharen