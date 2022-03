Economie | Profession'L : le salon qui révèle la carrière des femmes fête ses dix ans à Bordeaux !

18/03/2022 | Le salon qui fête ses dix ans cette année, attend plus de 2000 femmes à la Mairie de Bordeaux les 17 et 18 mars.

Salon entièrement dédié à la promotion et à la carrière des femmes, Professionne'L fête cette année ses dix ans à Bordeaux, ville où tout a commencé pour Valentine Mulliez Bardinet et Séverine Vanleene Valette, ses fondatrices. Entretiens avec des professionnels, coaching, conférences et ateliers attendent les participantes à la mairie de Bordeaux jusqu'à ce soir. L'occasion pour toutes celles qui sont en recherche d'emploi ou qui cherchent à se reconvertir, de trouver conseils, pistes et courage pour se lancer. Un salon créé par des femmes et pour les femmes qui veulent booster leur carrière ou la réinventer.

Plus de 40 000 femmes accompagnées en dix ans dont la moitié sur Bordeaux. 2000 participantes attendues pour cette dixième édition et un salon qui se décline aujourd'hui sur sept villes, tel est Professionne'L. Une rencontre professionnelle créée par et pour des femmes en recherche d'emploi ou qui cherchent simplement à trouver un nouveau sens à leur vie.

« On a créé ce salon car beaucoup de femmes avaient envie de changer d'univers mais souvent, ne savaient par où commencer. On s'est dit que si elles avaient une porte ouverte sur tous les horizons possibles, ça leur donnerait déjà des pistes. Et c'est vrai qu'au départ, on avait l'idée de les accompagner au moment d'un changement, à l'instant T. Aujourd'hui, on est dans l'accompagnement de leur évolution de carrière. On s’aperçoit qu'elles viennent même si elles ne sont pas dans une situation de changement mais pour s'inspirer, se booster, se révéler. 50% sont en recherche d'emploi et 50% en activité. D'où notre nouvelle marque de fabrique : #ReveleTaCarriere », explique Séverine Vanleene Valette.

« 75% des femmes qui viennent ont trouvé une solution par rapport à leur reconversion ou à l'évolution de leur carrière. Cela passe par des recherches de formations, de remises à niveau et des VAE [Validation des Acquis de l'Expérience, ndlr], mais aussi par la création d'entreprise, le recrutement ou l'accompagnement individuel », poursuit Valentine Mulliez Bardinet.

Optimiser les recherches

L'objectif du salon ? Centraliser les actions pour optimiser les recherches. A ce titre, près de 60 conférences (d'ailleurs à retrouver en ligne sur sa chaîne youtube), mais aussi de nombreux ateliers (inscription en ligne ou sur place) et des rencontres avec des professionnels, attendent les visiteuses (ou visiteurs, car ce salon, entièrement gratuit est en réalité aussi ouvert aux hommes !) jusqu'à ce soir.

A noter que pour sa dixième édition, Profession'L a prévu deux nouveautés: une version hybride (en distanciel pour celles et ceux qui ne pourraient pas être sur place les 15 et 16 mars et en présentiel à l'Hôtel de ville de Bordeaux les 17 et 18 mars), ainsi qu'une soirée Témoignage & Networking au Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux, le 24 mars.

Parallèlement, le salon se déclinera dans les mois à venir dans des villes de Lille, Lyon, Nantes ou même au Luxembourg.



Pour plus d'infos :

- sur le programme : https://fr.calameo.com/read/00701826578ea1a941a2f

- sur le salon : https://salonprofessionl.com/a-propos



Par Emmanuelle Diaz

Crédit Photo : ED