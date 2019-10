Economie | Séduire les Franciliens pour développer l'économie du Périgord

08/10/2019 | Périgord Développement organise le 15 et 16 Octobre à Paris une opération de séduction pour attirer des franciliens en situation de mobilité professionnelle.

Périgord Développement et ses partenaires organisent le 15 octobre à la maison de Nouvelle Aquitaine à Paris, et le lendemain à La Défense une opération de séduction pour attirer des cadres et des dirigeants qui souhaitent quitter la Région parisienne. Cette action sera l’occasion de présenter les atouts du Périgord pour reprendre ou créer une entreprise,l’offre de service proposée par l’agence en termes d'accompagnement mais aussi des offres d’emplois. Des ateliers permettront de présenter les étapes clés pour réussir son projet. Ils seront illustrés de témoignages de néo-Périgourdins.

Le département de la Dordogne a de formidables atouts pour y séjourner pour les vacances avec la qualité de ses paysages, son patrimoine bâti exceptionnel. Son positionnement géographique, au coeur de la Nouvelle Aquitaine, est aussi un réel atout en termes de développement économique surtout que bon nombre d'entreprises de toutes tailles, de la TPE, à la grosse PME seront à reprendre d'ici quelques années. Certaines, en bonne santé économique, pourraient disparaître faute de repreneurs. Il existe 20 000 entreprises dont plus d'une centaine sont à reprendre à l'heure actuelle. Le tiers des entrepreneurs est âgé de plus de 55 ans.

Une des missions de la l'Agence Périgord développement est d'attirer les investisseurs extérieurs et les cadres en recherche de mobilité professionnelle pour s'implanter en Dordogne et développer des projets économiques. "Si notre territoire, est principalement reconnu pour son industrie touristique et agroalimentaire, l’économie en Dordogne recèle également d’activités à fortes valeurs ajoutées et référentes dans leurs domaines, sur des secteurs industriels (plastique chimie) dans le domaine du Cuir, du bois et de la comestique, avec quelques fleurons qui jouissent d'une notoriété internationale, on peut citer le groupe LIM dont fait partie la sellerie de luxe CWD, Beauty success, la FEDD," explique Jean Baptiste Van Eslande, président de Périgord développpement. Les 15 et 16 octobre, Périgord développement et ses partenaires dont l'association la Truffe des Périgourdins de Paris, vont à la rencontre des cadres franciliens qui souhaitent changer de vie, trouver un emploi dans une autre région, quitter la région parisienne avec de nouveaux projets. " Le 15, nous serons à la maison de la Nouvelle Aquitaine . Des ateliers pour “Préparer et Réussir un projet de mobilité professionnel” sont proposés gratuitement. Nous accompagnons ces ateliers de témoignage de salariés et d'entrepreneurs s'étant installés en Dordogne. Et nous avons de beaux exemples de réussite, comme Laurent Deverlanges avec le caviar Huso à Neuvic, le groupe Lim mais aussi des cadres qui ont été recrutés en Dordogne ou encore Patrick Palem ex-directeur de la Socra. Le lendemain, nous serons dans le quartier de la Défense à Paris, détaille François Gaumet, directeur de Périgord développement.

Un bilan qui s'annonce exceptionnel

Pour 2019, le bilan de Périgord développement s'annonce déjà exceptionnel : " depuis le début de l'année, nous avons déjà enregistré 20 dossiers d'entreprises qui souhaitent s'implanter en Dordogne avec des projets plutôt aboutis dont trois ou quatre projets agricoles. Cela représente environ 115 emplois. C'est déjà plus que l'an passé à la même période. Les perpectives pour la fin de l'année sont bonnes On peut citer comme exemple, la messagerie centre express Limousin qui s'implante en Dordogne, et un centre logistique dont le siège de l'entreprise est à Lyon qui ouvre une antenne à Sanilhac," explique son président Jean-Baptiste Van Elslande. Le président de Périgord développement met avant les dispositifs d'accompagnement : accès aux réseaux d'affaires, recherche d'offres immobilières en partenariat avec les collectivités, accompagnement en ressources humaines et aides au recrutement de personnels, organisation de rendez vous. "Nous aidons aussi les conjoints des porteurs de projets à trouver un emploi en mettant leur CV sur une base de données commune à plusieurs entreprises. Cela s'avère utile dans un département qui a des difficultés à trouver des collaborateurs et de la main d'oeuvre dans plusieurs secteurs tels que la maintenance industrielle, les réseaux informatiques. Cet accompagnement débute depuis Paris."



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude Hélène Yvard