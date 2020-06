| Les bassins de la Charente et de la Seudre : vers un nouveau programme de préservation

Les bassins de la Charente et de la Seudre sont des territoires favorables à la reproduction, la croissance et le développement des poissons migrateurs amphihalins. Le projet 2020, porté par la Cellule Migrateurs Charente Seudre, vise à suivre le rétablissement de la continuité écologique des anguilles, aloses, lamproies et salmonidés. Un état et une tendance des espèces sont dressés annuellement et la sensibilisation des acteurs et du grand public à ces enjeux permet de les intégrer dans tous les projets locaux.